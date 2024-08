Flamme paralympique 2024. On vous explique pourquoi elle part d'Angleterre pour rejoindre Calais

Plus que quelques heures avant que la flamme des Jeux paralympiques n'entame son périple depuis la ville de Stoke Mandeville, en Angleterre, ce dimanche 25 août 2024. Elle doit arriver à Calais en début d'après-midi. Au fait, pourquoi le relais commence-t-il chez nos voisins anglais ? France 3 vous dit tout.

C'est le grand jour pour la flamme paralympique ! Le premier flambeau doit quitter l'Angleterre en fin de matinée pour rejoindre le sol français en début d'après-midi, ce dimanche 25 août 2024. Le relais se finira par une ligne d'arrivée sur la Place de la Concorde, à Paris, trois jours plus tard, après être passé dans plus de 50 villes dans toute la France.

Favoritisme entre pays voisins, tirage au sort ou simple hasard : savez-vous pourquoi la flamme prend son départ depuis une ville anglaise ? Avant qu'elle ne commence son voyage, on vous explique tout sur son point de départ.

Partant d’Angleterre avec pour ligne d’arrivée la Place de la Concorde lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques 🇬🇧🇫🇷



Passant sous la Manche et traversant + de 50 villes ✨

Porté par 1000 éclaireurs 🏃



En réalité, ce n'est rien de tout ça. Pour les Jeux olympiques, il est d'usage de faire partir la flamme à Olympie dans le sud de la Grèce car la ville est le berceau historique des JO (tout est dans le nom, vous l'aurez compris). C'est tout simplement le même raisonnement qui s'applique pour les Jeux paralympiques avec la ville anglaise de Stoke Mandeville, qui est, elle aussi, le berceau du sport paralympique.

Du sport pour guérir les malades

L’histoire débute en 1948 dans un hôpital militaire de cette ville, située à 60km au nord de Londres. Sir Ludwig Guttmann, un neurologue allemand, cherche un moyen d’accélérer le rétablissement de ses patients paraplégiques atteints à la moelle épinière et tous vétérans de la Seconde guerre mondiale, comme le raconte Paris 2024 sur son site internet.

Un album au centre national de l'héritage paralympique à Stoke Mandeville. • © LI YING / XINHUA

Il imagine des épreuves sportives au moment même où les Jeux olympiques se déroulent à Londres : initialement du tir à l’arc et du “netball” (dérivé du basket-ball). Le docteur Guttmann vient de créer, sans le savoir, un nouveau mouvement sportif.

Ce n'est que quatre ans plus tard que les premiers Jeux Internationaux de Stoke Mandeville ont lieu. "Une équipe d’anciens combattants néerlandais se joint aux Britanniques", explique le site internet. Les Jeux prennent leur nom définitif lors de l'édition de 1960, qui se déroule dans la capitale de l'Italie, Rome.

Une peinture du DR. Ludwig Guttmann au musée sur l'histoire des Jeux paralympiques à Stoke Mandeville en Angleterre. • © LI YING / XINHUA

Ils ont fait du chemin depuis et ont voyagé de Heidelberg à Toronto en passant par New York. C'est d'ailleurs à Heidelberg en 1972 que la flamme a commencé à ouvrir et clôturer les éditions paralympiques. Un centre d'exposition a depuis été créé dans le stade de la ville en juillet 2015, "pour protéger et partager le patrimoine paralympique britannique".

Après son départ à Stoke Mandeville en ce matin du dimanche 25 août 2024, la flamme paralympique traversera la mer comme sa jumelle olympique, mais cette fois-ci via le tunnel sous la Manche. 24 athlètes anglais entameront symboliquement la traversée du tunnel et seront rejoints, à mi-chemin entre le Royaume-Uni et la France, par 24 athlètes français pour procéder à la passation du flambeau.

