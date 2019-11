Le chanteur audomarois Eric Morena, auteur du tube “Oh ! Mon bateau”, est décédé

Eric Morena (Oh ! Mon bateau) : Mort du chanteur à 68 ans https://t.co/UIzo4dUIf7 pic.twitter.com/Y3BLwpNhdg — Purepeople.com (@purepeople) November 16, 2019

Eric Morena "Oh ! Mon bateau"

Eric Morena dans l'émission Tout le Monde en Parle en 2014

Eric Morena (Jacques Devinck de son vrai nom) s'est éteint ce samedi à Arcachon (Gironde), ont annoncé ses proches dans un communiqué relayé par le site Pure People . "Sa maman, son frère Bertrand Devinck, son mari ainsi que son manager Lionel Roban ont la douleur et la grande tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Eric Morena survenu à l'âge 68 ans, à la suite d'une longue maladie à Arcachon le 16 novembre 2019", peut-on y lire. "La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que le tout le personnel médical pour leur accompagnement et leur gentillesse."Les obsèques du chanteur se dérouleront le vendredi 22 novembre, à 10h, en la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer (Pas-de-Calais), sa ville natale.D'Eric Morena, le grand public conservera le souvenir d'un imense tube populaire, accompagné d'un clip déjanté, bourré d'humour, parodiant Dario Moreno et Luis Mariano. En 1987, "Oh ! Mon bateau" s'écoula à plus d'un million d'exemplaires en France et valut à son interprète une nomination aux Victoires de la Musique, dans la catégorie "révélation masculine".Son parcours fut pour le moins atypique : issu d'une famille très catholique de musiciens, il avait suivi des études théologiques au séminaire d'Issy-les-Moulineaux et partit même comme missionnaire en Afrique, avant d'être admis au Conservatoire d’art lyrique de Paris. Il débuta sur scène dans des opérettes.S'il ne rencontra plus jamais le succès phénoménal d'"Oh ! Mon bateau", il enregistra près d'une dizaine d'albums et de compilations entre 1989 et 2013.En 1992, le décès de son ex-compagnon, victime du SIDA, l'avait plongé dans une dépression. Ce catholique croyant avait raconté combien son homosexualité avait été mal vécue par sa famille, notamment dans ses livres "Un Fond de Tristesse" (2005) et "Eric et Antoine sont dans un bateau" (2015).Le 15 juillet dernier, Eric Morena avait annoncé publiquement à ses fans qu'il souffrait d'un cancer."Le Capitaine du Bateau" avait été contraint dès lors d'annuler tous ses concerts.