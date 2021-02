Trente-six migrants secourus à bord d'embarcations au cours d'une tentative de traversée de la Manche

Un patrouilleur des affaires maritimes est intervenu à deux reprises ce samedi 6 février pour porter secours à trente-six migrants qui tentaient de traverser le détroit du Pas-de-Calais, direction l'Angleterre, à bord de leurs embarcations de fortune. Tous sont sains et sauf.

En 2020, plus de 9 500 traversées ou tentatives de traversée de la Manche sur des embarcations de fortune ont été recensées, soit quatre fois plus qu'en 2019.

Un nouveau drame évité dans la Manche... Les secours maritimes français ont récupéré dans la matinée du samedi 6 février, 36 migrants sur deux embarcations "en difficulté" dans le détroit du Pas-de-Calais, qui tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Deux signalements dans la journée

Le Samu du département a d'abord contacté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez, pour signaler une embarcation dans le détroit du Pas-de-Calais. Un patrouilleur des affaires maritimes a récupéré les 13 naufragés, précisent les autorités dans un communiqué.

Puis un ferry a prévenu de la présence d'une embarcation en difficulté dans le chenal de Calais. Le même patrouilleur a secouru les 23 personnes à bord, puis les a toutes ramenées à Calais où les 36 naufragés, protégés du froid par des couvertures de survie, ont été remis à la police aux frontières vers 10h30.

Des conditions en mer propices aux départs

Les conditions sont actuellement propices aux départs, avec une mer exceptionnellement calme pour la saison.

