Un forcené retranché chez lui tire sur trois gendarmes et menace de se suicider à Blessy, le GIGN est sur place

L'alerte a été donnée par la mère du forcené qui avait découvert son fils en état d'ivresse en rentrant du réveillon de Noël, à Blessy, dans le Pas-de-Calais. Depuis minuit, l'homme, suicidaire, est retranché chez lui avec une carabine à plomb. Le GIGN est en négociation.

Un homme ivre et déboussolé est retranché depuis minuit, ce lundi 25 décembre, à son domicile de Blessy, commune de 900 habitants, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Armé d'une carabine à plomb, il a tiré sur les gendarmes et blessé légèrement trois d'entre eux.

Le GIGN et 50 gendarmes sur place

Un important dispositif de sécurité a été mis en place tout au long de la journée. Une cinquantaine de gendarmes boucle le périmètre. Les habitants sont invités à rester calfeutrés chez eux. Le parquet et le maire sont sur place.

Depuis plusieurs heures, plusieurs équipes du GIGN, dont l'antenne de Reims, se relaient pour entretenir les négociations avec l'individu. Celui-ci menace de tirer sur les forces de l'ordre et de se suicider. À 18h30, les discussions avec le forcené étaient toujours en cours.

Un forcené au profil suicidaire

Le retranché avait été retrouvé ivre par sa mère qui rentrait d'une soirée de réveillon, et avait décidé de prévenir la police. Il était seul chez lui et avait un comportement violent. Selon nos informations, l'homme a une tendance suicidaire et a déjà tenté de mettre fin à ses jours. Il en porte encore les stigmates sur son visage défiguré.

Le forcené ne communiquerait aucune revendication ou demande précise aux membres du GIGN. "Il s'agit de quelqu'un dans le désarroi", nous indique une source.

Négociations toujours en cours à 18h30

Pour l'heure, impossible de savoir combien de temps dureront les négociations et s'il y a aura une intervention du GIGN. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte, dont l'état d'ivresse de l'individu et sa lucidité.