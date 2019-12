Le policier mexicain qui a arrêté Florence Cassez interpellé dans une affaire de trafic de drogue

Genaro García Luna: Le grand stratège de la guerre contre le narco arrêté aux États-Unis | International https://t.co/2eHZPeS3bO pic.twitter.com/tcrKjjFgoL — FR24 News française (@FR24NewsFR) December 10, 2019

« Je ne suis pas dans la vengeance, mais enfin, la roue tourne.» Florence Cassez, aujourd'hui âgée de 45 ans, a réagi dans l'Obs à l'arrestation de Genaro Garcia Luna , soupçonné de trafic de drogue. L'homme a été arrêté à Dallas (Etats-Unis) en début de semaine. Ancien chef de la police judiciaire au Mexique, c'est lui qui a mis en scène l'arrestation de la Nordiste pour en faire un symbole de la lutte du gouvernement contre les kidnappings.Florence Cassez a été emprisonnée pendant 7 ans avant d'être libérée en 2013, au terme d'un long combat diplomatico-judiciaire. Elle a toujours affirmé que Genaro Garcia Luna était celui qui avait "gâché sa vie". « C'est à cause de lui, de ses manipulations, que des horreurs ont été véhiculées sur moi, m'accusant d'être chef d'une bande, d'avoir piqué des gens aux doigts, et je ne sais quoi encore », explique la Nordiste.Garcia Luna est devenu ministre de la Sécurité publique entre 2006 et 2012 et Florence Cassez a été condamnée à 60 ans de prison. « La mise en cause de cet ancien ministre aujourd'hui est l'épilogue d'un drame dont nous dénonçons les ficelles depuis dix ans », a réagi l'avocat de Florence Cassez, maître Frank Berton.Florence Cassez, espère, elle, que cela convaincra les derniers sceptiques de sa "pleine et entière innocence".