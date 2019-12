Prix du gaz, allocation handicap, maladie professionnelle... Ce qui change à partir du 1er décembre

Les prix du gaz augmentent

Modifier une avance de crédit d'impôts . Si vous employez une aide à domicile, que vous faites des dons à une association ou à un syndicat, vous percevez 60% de crédit d'impôts chaque année debut janvier. Ce crédit vous évite de sortir cette somme d'argent vous-même pour vous faire rembourser ensuite. Mais vous pouvez aussi décider de ne pas profiter de ce crédit pour ne pas avoir à le rembourser si votre situation change au cours de l'année (vous arrêtez d'employer votre femme de ménage ou vous ne souhaitez plus donner à l'association que vous supportiez). Dans ce cas, vous avez jusqu'au 5 décembre pour modifier ou supprimer cette avance sur le site des finances publiques.



À partir du 1décembre, le prix du gaz augmente de 0,6% pour les 4 millions de clients d'Engie. Ce mois-ci, l'augmentation des tarifs sera de 0,1% pour les clients qui utilisent le gaz pour cuisiner, 0,3% pour la cuisine et l'eau chaude et 0,6% pour les personnes qui se chauffent au gaz.Il s'agit de la deuxième hausse en un mois puisque le prix du gaz avait déjà augmenté de 3% en novembre 2019.Si l'employeur estime que l'accident de son salarié n'est pas en lien avec son poste, il aura maintenant 10 jours à partir de la date de la déclaration de l'accident pour contester l'origine professionnelle de cet accident.Si vous souffrez d'une maladie professionnelle , vous aurez désormais quatre mois au lieu de six pour faire reconnaître votre maladie comme telle.Pour plus d'informations, consultez votre organisme de sécurité sociale L’allocation aux adultes handicapées (AAH) et le complément de ressources et la Majoration pour la vie autonome (MVA) fusionnent pour demeurer uniquement la MVA. Avec cette réunion, les bénéficaires perdent 75 euros par mois selon l'association des accidentés de la vie À partir du 1décembre 2019, la plateforme de location saisonnière Airbnb et ses concurrentes devront communiquer une fois par an aux mairies la liste des logements loués sur leur territoire. Le but de cette déclaration est d'empêcher qu'un logement dépasse le nombre légal de nuitées de location autorisées (entre 60 et 120) en étant présent sur plusieurs plateformes à la fois. Si vous louez votre logement sur une de ces plateformes, vous n'avez pas de déclaration à faire, l'entreprise s'en charge.