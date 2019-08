Amiens : un bloc de béton se détache d'un immeuble du centre-ville

© P. Potentier

Un bloc de béton "assez important" s'est détaché d'un immeuble d'Amiens vers 11 heures ce 27 août 2019, rue du Grand-Vidame. La masse est venue s'écraser à une vingtaine de mètres en contrebas, dans une cour intérieure. C'est un voisin qui se trouvait à l'aire de jeux en contrebas qui a donné l'alerte.Appelés sur place vers 11h25, quatre pompiers ont pu constater qu'aucune personne ne se trouvait en dessous au moment de la chute. Aucune victime n'est donc à déplorer. Le bloc est venu faucher une haie situé au pied de l'immeuble. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du monolyte et il est conseillé aux habitants de l'immeuble de ne pas se pencher par la fenêtre du côté où ce bloc est tombé.Les circonstances de la chute de ce bloc restent pour le moment floues. Un ingénieur de la Ville s'est rendu sur place et l'accident pourrait être lié à la chaleur des dernier jours. En effet, les tiges métalliques retenant ce bloc ont pu être fragilisées à cause des températures élevées.