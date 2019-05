Tirs à Amiens-Nord : six personnes blessées par arme à feu

Plusieurs coups de feu ont retenti à Amiens-Nord, vers 1h45 du matin, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai. Selon le parquet d'Amiens, des tirs ont éclaté "à l'intérieur et à proximité d'un local associatif" situé avenue de la Défense passive, dans le nord-est de la capitale picarde.



Six personnes ont été blessées par ces tirs et conduites à l'hôpital. Cinq d'entre elles présentaient des blessures par plomb et la dernière des lésions par balles, notamment sur la jambe. Leurs jours ne sont pas en danger, et quatre victimes sont déjà sorties du CHU à 11 heures ce 12 mai.



Le parquet indique qu'il a saisi la police judiciaire d'Amiens. "Plusieurs personnes sont actuellement entendues dans cette affaire", indique le procureur de la République d'Amiens Alexandre De Bosschère. Les circonstances dans lesquelles les faits sont survenus demeurent pour le moment inconnues.