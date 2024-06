VIDÉO. 80ᵉ anniversaire du Débarquement : à Omaha beach, l'armée française rejoue le D-Day

150 soldats français et américains ont participé ce mardi 4 juin au matin à un exercice sur la plage Omaha beach, là où, près de 80 ans plus tôt, plus de 34 000 hommes ont débarqué.

Pour ces deux amis venus camper dans le secteur d'Omaha beach en cette semaine du 80e anniversaire du Débarquement, le réveil a été quelque peu déroutant ce mardi matin. "On a aperçu des gros bâtiments de guerre. Ça donne des frissons", confie Jean-François. Au large, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) se détache à l'horizon, derrière le Mistral de la Marine nationale française et l'USS Oak Hill, de l'US Navy. Puis ce sont deux barges et plusieurs embarcations légères qui font leur apparition et font route, à pleine vitesse, vers le sable.

À bord, une centaine de soldats, français et américains, sont dotés de tout l'équipement moderne comme des caméras fixées sur les casques. Les embarcations ont à peine le temps de s'arrêter qu'ils sautent dans l'eau et foncent sur la plage. Pour les deux amis campeurs, le spectacle renvoie immanquablement à d'autres images ancrées dans l'Histoire. "On sait qu'il y a 80 ans, ce sont des milliers et des milliers de personnes comme ça qui ont débarqué ici et se sont fait tuer pour la libération. Ces souvenirs donnent automatiquement des frissons", déclare Pascal.

Mission accomplie pour ces soldats français et américains sur la plage d'Omaha ce mardi matin • © Gwenaëlle Louis/France 3 Normandie Caen

Parmi les quelques observateurs privilégiés ce mardi matin (l'opération, comme le D-Day, a été organisée dans la plus grande discrétion), Luc, enseignant au lycée maritime de Cherbourg, est venu avec ses élèves assister à des commémorations. "Je suis natif de Port-en-Bessin et je suis habitué à ce site. Je trouve que c’est bien qu’on donne des informations à des jeunes qui ne sont pas trop sensibilisés à ça pour l’instant. Il y a une émotion parce que le site est déjà chargé en émotion. Et de voir ces quasiment aussi jeunes soldats montrer leur savoir-faire, c’est bien", juge le professeur. Un peu plus loin, un officier ne peut retenir une certaine émotion. "J’ai exercé pendant trois ans au sein de la flottille amphibie. Ça fait quelque chose de voir ses camarades débarquer sur la plage et on peut, au travers de cet événement, s’imaginer comment ça a dû être le Jour J."

Rendre hommage, "c'est ça qui compte"

Pour le lieutenant Jeff, en charge du groupement commando amphibie, les sentiments n'ont a priori pas leur place sur le champ de bataille. "Quand vous faites un exercice, une opération, vous êtes toujours concentré sur votre sujet et vous pensez à votre mission, rien qu’à votre mission." Et d'ajouter : "Des fois, dans l’action, on oublie aussi de penser. Ça arrive." L'officier de réserve n'est pourtant pas insensible à la portée symbolique du lieu. "C'était chouette, si je peux me permettre", reconnaît-il, en esquissant un sourire. "Se mettre à leur place (les soldats qui ont débarqué 80 ans plus tôt), c'est difficile vu les conditions qu'ils ont vécues. En tout cas, on essaye de leur rendre hommage aujourd'hui. C'est ça qui compte."

Un exercice du même type devrait être organisé dans les prochains jours sur une autre plage emblématique du Débarquement • © Gwenaëlle Louis/France 3 Normandie Caen

Au large, en attendant le feu vert, certains ont tenté de se projeter 80 ans en arrière. "On regardait la plage, on essayait de s’imaginer qu’on était dans des barges. On essayait de s’imaginer ce qu’ils ressentaient il y a 80 ans avec les fortifications en face d’eux, les positions tenues, les balles qui ricochaient sur les embarcations. C’est assez fort. Hier soir, on s’est mis dans le bain. On a diffusé à bord du mistral le film "Le jour le plus long". On a essayé de se mettre dans l’ambiance", raconte le lieutenant Jérémie, de la 13e demi-brigade de la légion étrangère. "On est fier et heureux d’avoir l’opportunité d’honorer nos anciens en faisant la même chose qu’eux."

Un exercice du même type devrait être organisé les prochains jours sur une autre plage emblématique du Débarquement.