Biotropica : naissance exceptionnelle d'un bébé Musaraigne Éléphant !

Ils n'en sortent jamais. Il est donc impossible de savoir qu’il y a eu une naissance - François Huyghe, vétérinaire et directeur de Biotropica.

C'est une naissance! Una vu le jour au parc Biotropica le lundi 12 août dernier. Le petit est "sorti de terre" après y avoir passé les quatre premières semaines de sa vie. Il y était caché, dans un trou creusé par ses parents et recouvert de feuilles.

Le bébé passe quatre semaines caché, puis quatre semaines avec ses parents. Ensuite il est exclu du groupe. Il lui faudra alors trouver un partenaire pour se reproduire à son tour. La durée de vie des musaraignes éléphants est de seulement 5 ans.



Il va falloir faire vite pour voir ce bébé dans l’enclos des parents ! Dans un mois, il sera séparé pour éviter les bagarres - François Huyghe.

La musaraigne éléphant est une espèce menacée. Cette naissance est donc une très bonne nouvelle pour les amoureux de la nature.

Cette naissance est encore moins courante qu’une naissance de rhinocéros ou même d’okapi ! Nous sommes toujours heureux et fiers lorsque nous pouvons contribuer à la sauvegarde d’une espèce menacée comme c’est le cas avec les musaraignes éléphants - Laëtitia Lassalle, responsable de la conservation à Biotropica



Un carnet rose bien rempli cet été à Biotropica

Les naissances à Biotropica Bébé grue de Mandchourie / © Biotropica Bébés suricates / © Biotropica Bébé panda roux / © Biotropica Bébé crocodile / © Biotropica

Cet été a été un véritable baby boom dans le parc animalier eurois. Au total,: un bébé grue de Mandchourie, six bébés suricates, sept bébés crocodiles, des bébés chauves-souris géantes, six bébés manchots de Humboldt, des pigeons de Nicobar et un bébé Panda Roux.