Saint-Vaast-la-Hougue sacré village préféré des français 2019 dans l'émission de Stéphane Bern

🔴 Le village gagnant est... Saint-Vaast-la-Hougue en Normandie 👏👏👏 #Villageprefere pic.twitter.com/BSVoG489kd — Le Village Préféré (@villageprefere) 26 juin 2019

Ca y est, c'est officiel, le village de Saint-Vaast-la-Hougue peut se targuer d'avoir été élu "village préféré des français en 2019".Ce sont les téléspectateurs et les internautes qui ont voté (entre le 28 février et le 21 mars 2019 à 23h59) pour départager les 14 villages sélectionnés.La commune du Cotentin avaient bien des atouts pour décrocher la récompense : Saint-Vaast-la-Hougue est en effet une commune littorale au patrimoine architectural riche. Le port du Val de Saire fait partie des sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco avec ses célèbres tours Vauban.La baie de Saint-Vaast-la-Hougue est déjà l'un des sites les plus visités de Normandie. Parions qu'avec la météo estivale (caniculaire dans le reste de la France) couplée à cette nouvelle récompense, le nombre de visiteurs augmentera encore dans le village préféré des français.L'an dernier, le village de Cassel (village préféré des français 2018) a vu sa fréquentation doubler à la suite de sa victoire dans l'émission de Stéphane Bern.Chaque été, la baie attire déjà des milliers de personnes pour son festival "les Traversées Tatihou" L'une des particularités de ce festival est le mode de locomotion utilisé par les festivaliers pour s'y rendre. Ce festival de musiques traditionnelles et du Monde se déroule sur l'Ile de Tatihou, en face de Saint-Vaast-la-Hougue. Les visiteurs rejoignent l' île à pied, à marée basse. Les horaires des concerts sont choisis en fonction du rythme des marées ...On ne se lasse pas d'admirer le village préféré des français 2019... Quelques images encore, en mode carte postale :