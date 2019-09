Un éleveur de volailles pris pour cible par des “anti-élevage” dans l'Orne ?

De l'agribashing ? Les éleveurs en sont persuadés

L'émotion dans l'Orne et le soutien de la député Véronique Louwagie (LR)

Christophe de Balorre (président du Conseil Départemental) parle d'attentat :

J’apprends avec écœurement et colère que cet incendie pourrait être d’origine criminelle commis par des abrutis au nom de la défense animale. Ces gens ignorent la situation de l’agriculture et des agriculteurs. ( Christophe de Ballore- Pdt Conseil Départemental 61)

, martèle le bureau des Jeunes Agriculteurs de l'Orne persuadé que l'éléveur a été victime de militants de la cause animale.Sur la commune de Normandel, près de Tourouvre dans l'Orne, 3 bâtiments agricoles de type poulaillers industriels (de 2200 m2) ont été ravagés dans un incendie qui s'est déclaré vers 2 heures du matin ce 17 septembre 2019. 30 pompiers ont été mobilisés sur le feu qui jouxtait un bâtiment de fourrage., affirme à cran, Anne-Marie Denis, la présidente de la FDSEA de l'Orne.Pour le moment deux inscriptions apparaissent suspectes sur les bâtiments: " assassins" et camps de la mort". Les gendarmes ont ouvert une enquête.En plus de l'expression forte, le président du département de l'Orne qualifie cet incendie(voir vidéo ci-dessous) :Le président du département, également président de la Fédération des Chasseurs de l'Orne, ressentCe mardi vers 17 Heures, un rassemblement est prévu à Normandel. La préfète de l'Orne est attendue sur les lieux.