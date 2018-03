Vol de plans des centrales nucléaires de Paluel et Flamanville

Vol de schémas des systèmes de ventilation

L'affaire date du 16 février. Sur un parking d'Amnéville, en Moselle, un employé d'un sous-traitant d'EDF s'est fait fracturer son véhicule professionnel, selon les révélations du Républicain Lorrain confirmées par EDF. Les voleurs y ontau sujet des centrales nucléaires de Cattenom (Moselle), Flamanville (Manche) et Paluel (Seine-Maritime).Les objets volés comprennent un ordinateur portable professionnel siglé EDF, un badge d'accès à la centrale de Cattenom et deux clés USB. L'ordinateur crypté ne peut, a priori, être hacké par des amateurs. Le badge a été immédiatement désactivé. Ce sont les deux clés USB, non sécurisées, qui contenaient les informations sensibles.. L'entreprise prestataire intervenait pour installer des éléments de ventilation à la centrale de Cattenom. On ignore pour le moment si ces données étaient la cible des malfaiteurs, qui ont volé plusieurs véhicules sur ce même parking.Selon EDF,. Ils ne concernent pas les bâtiments sensible comme les réacteurs ou combustibles. "Les données sensibles ne quittent pas les centrales", assure l'entreprise.Le salarié a porté plainte pour ce vol."en raison de leur sensibilité", selon le procureur de la République de Nancy cité par le Républicain Lorrain.