Grève contre les retraites : le point sur les blocages au Havre et autour de Rouen

Centre-ville du Havre le jeudi 12 décembre 2019 à 9h40 / © Jérôme BEGUE / France Télévisions

La zone industrielle du Havre complètement bloquée

[#manifestations ] A 6h35 zone industrielle et portuaire bloquées, entrée ville #LeHavre et octeville sur mer libre d' accès. Soyez prudents. pic.twitter.com/N9FRmbvyP3 — Commissariat du Havre (@PoliceNat76600) December 12, 2019

Infos Trafic Le Havre ⚠️👥 INFOS MANIF LE HAVRE - à 8:00 - Le Havre - Bld Jules Durand / RP Lebourgeois - RP Total sortie 5 BLOQUÉE - Pont du Hode BLOQUÉ - Carrefour Brèque / Route insdutrielle - Cavaignac - Giratoire...

Le bassin du commerce au Havre le jeudi 12 décembre 2019 à 9h40 / © Jérôme BEGUE / France 3

Près de Rouen, un barrage filtrant au niveau du rond-point du Smedar

Quelque feux de palettes sur le port autonome à Rouen

Rouen le 12 décembre 2019 à 8h45. Ralentissements et bouchons avant une manifestation contre la réforme des retraites. Au loin les premiers feux de palettes et de pneus. / © Frédéric NICOLAS / France Télévisions

En centre-ville de Rouen

[#Manif12décembre] Le parcours de la manifestation de demain @Rouen : départ cours Clemenceau vers 10h30, Pont Corneille, rue de la République, voies TEOR, CHU, place St Hilaire, boulevards Verdun, Yser, Marne, Belges, quai Gaston Boulet, av. Pasteur, @Prefet76

Soyez prudents ! pic.twitter.com/cZ4FeMgxC8 — Police nationale 76 (@PoliceNat76) December 11, 2019

Rouen le 12 décembre 2019 à 8h45 en bord de Seine. Au loin : les premiers feux de palettes et de pneus avant la manifestation contre la réforme des retraites et le bruit des explosions de pétards / © Frédéric NICOLAS / France Télévisions

Une autre mobilisation a lieu à 14 heures à Evreux, au départ de la gare.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, n'a pas convaincu, mercredi, en exposant plus en détails son projet de réforme des retraites. Conséquence : de nouveaux blocages ont lieu ce jeudi matin en Seine-Maritime, notamment au Havre et à Rouen.C'est le gros point de difficulté jeudi matin. La zone industrielle du Havre est totalement bloquée par des manifestants, notamment au niveau du rond-point Total, juste après la sortie 5 de l'A29.Le pont du Hode est bloqué, comme le pont 8 et le pont 7 bis, et le rond-point de l'Europe et la route de l'Estuaire.Les accès de toute la zone sont également bloqués,sur la zone industrielle du Havre ce jeudi.est par ailleurs prévue au Havre à 18h30.Comme annoncé,à été mis en place à Grand-Quevilly, au niveau du rond-point du Smedar, près de Rouen.Les camions sont bloqués ou passent au compte-gouttes,, avec quand même de gros ralentissements sur le boulevard Stalingrad.Des manifestants se sont également positionnés au niveau du port autonome à Rouen, brûlant quelques palettes pour allumer des feux, ralentissant la circulation.au départ du cours Clémenceau. Le cortège passera par le CHU puis se rendra à la préfecture en passant par les boulevards.