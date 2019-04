Un défi pour Zoé : il court pour aider sa fille atteinte d'une maladie génétique rare

vit avec ses parents à Saint Jacques sur Darnétal (Seine-Maritime) avec ses parents Nicolas et Nathalie et sa grande soeur de 11 ans. Elle est atteinte du syndrome de Prader-Willi (SPW). Deux mille enfants en sont atteints en France et laCette maladie génétique se caractérise à la naissance paret des. Au cours de la vie, la régulation des différentes fonctions vitales peut être perturbée. Une dépense de calories diminuée et une prise excessive d’aliments, en l’absence de contrôle, entraîne une obésité grave.La famille de Zoé a crée une page Facebook pour raconter les aventures quotidiennes de la petite fille.

L'an passé, une cagnotte mise en ligne par la famille a atteint 20 000 euros. Cette somme a été donné au Centre de référence du syndrome de Prader-Willi situé au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse. L'établissement est spécialisé dans la prise en charge des patients, la formation des professionnels de santé et la recherche médicale.



Un défi pour sa fille

Nicolas, le père de Zoé se lanceradans un défi de taille :Cette aventure demande une préparation physique spécifique, Nicolas s'entraîne désormaisPour ce défi, il sera accompagné d'autres coureurs dont quelques uns étaient au départ du marathon de Paris ce dimanche 14 avril.