Paloma, la gagnante de Drag Race France en show à Rouen : "il y a une nécessité à amener les spectacles de Drag Queen en région"

La grande gagnante de l’émission de téléréalité Drag Race France, Paloma, se produit ce vendredi à Rouen. Un show musical et coloré, dont les places se sont envolées en quelques heures.

C’est la première fois qu’Hugo Bardin, plus connu sous le nom de Paloma performe à Rouen ce vendredi au bar Le fait social. Quelques mois après avoir été désignée grande gagnante du concours de Drag Queen, diffusé sur France Télévisions, l’artiste se produit en région.

En août dernier, Paloma avait été sacrée gagnante de la première saison de Drag Race France, un concours de drag inspiré de l’émission américaine RuPaul’s Drag Race. Devenue une icône dans le milieu, Paloma se distingue par sa personnalité charismatique, son sens de la mode et ses imitations de Fanny Ardant.

Il y a une nécessité à amener les spectacles de Drag Queen en région Paloma Gagnante de Drag Race France

Au téléphone, Paloma semble impatiente de se produire devant le public rouennais, une première. "Je vais me produire devant un public différent. A Paris, on a l’habitude de nous voir nous, les drag queens". Depuis la fin de l’émission Drag Race et de la tournée en France qui s’en est suivie, Paloma explique s’être rendue compte de la nécessité de proposer une offre de spectacle autour de l’art du drag, ailleurs qu’à Paris : "il y a une nécessité à amener ces spectacles en région. Dans des villes en France, il n’y a aucune offre pour les personnes Queer en terme de divertissement".

Etant originaire de Clermont-Ferrand, Paloma sait de quoi elle parle : "J’aurais adoré qu’il y ait ça, chez moi, quand j'étais plus jeune. C’est un art qui éduque les gens, certes, mais je pense surtout aux jeunes de la vingtaine qui sont queer et qui se sentent seuls au monde, car il n’y a pas de défilé de drag queens, là où ils habitent".

Paloma, gagnante du concours Drag Race France • © popmodelagency

Pour son entrée sur la scène rouennaise, Paloma proposera trois numéros de "Lip Sync" (littéralement : synchronisation labiale), un art traditionnel du drag. Un spectacle de play-back où la drag queen mêle danse, postures originales et où elle performe également grâce à sa tenue et son maquillage. C’est aussi un genre de numéro qui laisse place à l’improvisation "le drag est une forme d’art très libre, un art de l’instant. Quand je fais Libertine de Mylène Farmer sur scène, j’ai un numéro dans ma tête mais je l’adapte au dernier moment, aux conditions et à la scène où je me produis".

Entre 22h et 1h30 du matin, Paloma interviendra à trois reprises. Elle interprètera trois chansons qui lui sont chères : "Libertine" de Mylène Farmer ("Mylène Farmer et Paloma, c’est une grande histoire d’amour" taquine son agent Max Bregerie), une chanson de L5, ainsi que son single iconique : "Love, l’artère".

Un spectacle complet en moins de 48 heures

Fort du succès de Drag Race, les spectacles de draq queens sont de plus en plus plébiscités par les Français. La preuve, en moins de 48 heures, les deux-cents places pour le spectacle de Paloma à Rouen ont été vendues. "Avant Drag Race, explique Max Bregerie, ces shows étaient des spectacles de niches, qui fonctionnaient bien auprès des communautés LGBTQ. Maintenant, le grand public s'y intéresse et les Drag queens sont vraiment considérées comme des stars" .

Cette reconnaissance artistique, Paloma l’a découverte une fois l’émission terminée : "avant, nous étions sous-considérées dans le milieu de la nuit, mal payées et nous devions nous maquiller dans les toilettes. Aujourd’hui, les gens qui nous accueillent sont véritablement ouverts sur notre art et nous respectent. Les personnes qui nous reçoivent sont aux petits soins et très organisées".

Jennyfer fait partie de ceux qui assisteront à l’évènement ce vendredi. Après avoir suivi Drag Race, la jeune femme a acheté des places, dès qu’elles ont été mises en vente : "cela fait longtemps que je voulais voir un spectacle de drag queens, mais les prix pour aller voir la tournée Drag Race étaient trop élevés". Pour sa première fois en tant que spectatrice, Jennyfer ne sait pas encore trop à quoi s’attendre, si ce n’est des paillettes, de l’ambiance et "un spectacle plein de lumière, qui remplit le cœur de joie" s’esclaffe-t-elle.

D'autres stars de la scène drag en spectacle sur Rouen

Le bar Le fait social, situé sur la rive gauche de Rouen, entend multiplier les drag party, en invitant plusieurs vedettes professionnelles connues dans le milieu comme Big Bertha, Lolita Banana, Minima Gesté ou Misty Phoénix . Une à deux soirées par mois devraient avoir lieu jusqu’en mars.