Phare de Cordouan : le “Versailles de la mer” présenté à l'Unesco

C’est officiel ! La France présentera la candidature du phare de Cordouan à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’ @UNESCO . Témoignage de l’ingéniosité des hommes à ériger un édifice de la plus haute ambition artistique, ce joyau fait rayonner notre patrimoine. pic.twitter.com/bitpPEuZpp

Pour le phare de Cordouan tout s’éclaire! Le President de la République @EmmanuelMacron a choisi&localement sa candidature au patrimoine de l’ @UNESCO a été soutenue par @alainjuppe et @Dbussereau ! Un beau travail de lobbying orchestré par @franckriester @MinistereCC pic.twitter.com/RYyo5VCBTZ

Chaque année, la France peut proposer la candidature d'un seul monument ou site naturel à l'Unesco en vue d'intégrer la prestigieuse liste du Patrimoine mondial.Pour 2019, Emmanuel Macron a donc tranché en faveur du dossier du phare de Cordouan La nouvelle a été annoncée par le ministre de la Culture Franck Riester sur twitter."La proposition a été déposée officiellement ce jour par la France auprès de l’UNESCO, en vue d’une inscription en juillet 2020" est-il précisé dans un communiqué co-signé par les ministresetUne annonce qui suscite des réactions parmi les élus locaux ayant soutenu le projet, comme le député du Médoc Benoit Simian, et la vice présidente du département de Charente-Maritime, Françoise Roffignac.

Le phare mesure 67,5 mètres, et compte 301 marches.



Chaque année, 23 000 visiteurs y accostent entre avril et octobre, ce qui en fait un atout touristique majeur pour la région



Le phare est toujours gardienné par quatre gardiens qui se relaient par équipe de deux. Ils racontent leur quotidien sur cette page facebook dédiée.







Vidéo : Le phare de Cordouan, un "Versailles de la Mer"

Entre Gironde et Charente-Maritime

Cordouan veille sur l'estuaire de la Gironde depuis plus de 400 ans.

Il a été allumé en 1611, sous Louis XIII, ce qui en fait le plus vieux phare de France encore en activité et c'est aussi l'un des plus beaux.

Construit à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, il est situé sur le territoire de la commune du Verdon-sur-Mer en Gironde.

En face de Royan et emblème du littoral royannais, il peut être accessible des côtes charentaises à marée basse.

"C'est le "phare des rois et le roi des phares", il a une symbolique historique immense, ainsi qu'un aspect technologique" soulignait en mai 2018 Pascale Got, vice-présidente du syndicat mixte de l'Estuaire de la Gironde.