Oléron : un tapis d'étoiles de mer découvert à Saint-Trojan

La, sur l'île d'Oléron, était recouverte d'étoiles de mer ce week-end. Une découverte de promeneurs relayée sur la page Facebook de la maison de la nature de l'île d'Oléron , lundi.La photo montre une partie de. Un phénomène spectaculaire qui s'est déjà produit à plusieurs reprises en 2008, 2011, 2015 sur le littoral de l'île.Cette fois-ci, si l'association n'en connaît pas la cause, elle suspectedûs à la tempête de la semaine dernière d'en être à l'origine.indique-t-elle."On le constate surtout en hiver et pendant les orages, rajoute une internaute. Les courants forts décrochent les étoiles de mer qui deviennent étourdies par la basse température et ont du mal à se rattacher au fond marin. Le courant et les marées les transportent jusqu'à la côte où elles finissent par échouer."La semaine dernière, onze dauphins ont été retrouvés échoués sur la côte basco-landaise, en plein épisode de tempête.