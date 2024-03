"J’ai vécu quelque chose que je ne revivrai jamais" : ce pâtissier a participé au pré-mariage du siècle, en Inde

Pâtissier pour la célèbre marque de macarons Ladurée, Alexandre Sohm a pris part à l'élaboration du buffet du pré-mariage d'Anant Ambani, le fils de l'homme le plus riche d'Asie. Pour les trois jours de festivités, qui se sont déroulées début mars, le chef rochelais et ses équipes ont réalisé 8 000 pièces.

Quand on aime, on ne compte pas. C’est d’autant plus vrai, si votre fortune personnelle s’élève à plus de 116 milliards de dollars, à l’instar de Mukesh Ambani, 66 ans. Surnommé “l’homme le plus riche d’Asie”, le président de la firme multinationale de pétrole et de télécommunications Reliance Industries a organisé une fête dispendieuse pour le pré-mariage de son fils, début mars.

Âgé de 28 ans, Anant Ambani doit épouser Radhika Merchant, 29 ans, fille d'un riche industriel indien, cet été. Réunis à Jamnagar, dans l’ouest de l’Inde, quatre mois avant le grand jour, 1 200 invités avaient fait le déplacement (dont Mark Zuckerberg, Bill Gates, Hillary Clinton). Au programme de ces trois jours de fête ininterrompue : buffets gargantuesques et animations grandioses.

8 000 pièces réalisées

Parmi la centaine de prestataires sélectionnés pour réaliser le festin servi aux invités, la maison tricolore Ladurée. Le jeune pâtissier Alexandre Sohm, chef de projet R&D sucré chez le spécialiste des macarons, était aux commandes en cuisine. “L’antenne indienne de Ladurée a remporté un appel d’offres pour préparer une partie du buffet”, explique le jeune homme de 24 ans, originaire de La Rochelle (Charente-Maritime).

Sur place, la célèbre marque de macarons avait déjà dépêché sept cuisiniers, auxquels Alexandre Sohm et “trois autres chefs” sont venus prêter main-forte. “Nous avons cuisiné 8 000 pièces, dont une quantité impressionnante de pain perdu, poursuit le pâtissier. La famille Ambani avait demandé à ce qu’ils puissent s’en faire apporter 24 heures sur 24.”

“Nous avons surtout préparé des pièces signatures de la maison Ladurée : l’Ispahan, un gâteau au litchi, à la rose et à la framboise, des tartelettes framboise-passion et vanille-fraise, le Marie-Antoinette et son décor en dentelle sur pâte d’amande, des religieuses à la rose, et bien sûr des macarons !”

Une aventure "hors normes"

Un travail titanesque, qui a demandé “beaucoup d’organisation”. “Ça a été un vrai défi. Il faut accepter de revoir sa façon de travailler, s’adapter aux équipes locales et au matériel dont on dispose, acquiesce le jeune homme. Je me souviens d’un moment où je regarde ma montre et je me rends compte qu’il est quatre heures du matin, et que nous sommes dans cette cuisine depuis huit heures la veille.”

Installé à Paris depuis deux ans, Alexandre Sohm n’a pas “l’habitude de faire de tels évènements”. “En ce moment, je travaille dans le bar à dessert de Ladurée, sur les Champs-Élysées. Nous y préparons un maximum de 40 couverts. À Jamnagar, j’ai vécu quelque chose que je ne revivrai jamais.”

De cette aventure “hors normes”, le pâtissier retire une expérience professionnelle “unique”. “Pendant ce séjour, j’ai pu rencontrer d’autres équipes internationales. Ça permet d’étoffer son réseau et de découvrir d’autres méthodes de travail.” Il a également pu profiter du concert ultra-privé de Rihanna, dépêchée spécialement pour l’occasion, et facturé entre 5 et 9 millions de dollars, selon les différentes estimations.

“Cet événement était complètement démesuré. J’ai hâte de voir ce que Mukesh Ambani va organiser pour le vrai mariage de son fils.”

France 3 Poitou-Charentes avait rencontré le jeune pâtissier en 2021, en pleine préparation du championnat de France de dessert catégorie. Un reportage de Florent Loiseau, Alexandre Keirle et Bénédicte Biraud.