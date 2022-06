Saintes : un procès symbole des agressions contre les cyclistes

Ce jeudi, en début d'après-midi, deux hommes sont poursuivis pour violences volontaires en réunion par le tribunal judiciaire de Saintes. En janvier dernier, le conducteur d'un camion avait renversé volontairement puis tabassé, avec l'aide de son fils, un jeune cycliste sur une route de campagne. Une association de défense des cyclistes appelle à manifester devant le palais de justice.

Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux début mai. Elles venaient de la caméra fixée sur le blouson du cycliste. Roulant sur une route départementale entre Saintes et Semussac, en Charente-Maritime, l'homme avait été doublé et percuté par un camion benne. Après sa chute, il avait vu le camion stopper quelques mètres plus loin et deux individus en sortir. Les deux hommes l'avaient alors roué de coups et insulté avant de remonter dans leur camion et de repartir.

Agressions et accidents plus nombreux

Le cycliste s'était vu prescrire 30 jours d'ITT, il avait le nez et un doigt cassés et était très choqué psychologiquement. C'était en janvier.

Nos confrères d'Envoyé Spécial avaient consacré à cette affaire quelques minutes de leur magazine intitulé "La voiture nous rend-elle fous ?" diffusé début juin. Michael (prénom d'emprunt) y raconte comment son appel au chauffeur à ralentir son allure a conduit à cette agression. Il se décrit lui même comme "un gibier dans une chasse au cycliste". Rétrospectivement, il réalise aussi qu'il aurait pu avoir la main tranchée lors de la collision avec le camion. Et sur le moment, il a eu peur qu'ils le tuent.

Sur cette capture écran de la vidéo enregistrée par le cycliste, on aperçoit le chauffeur qui s'apprête à lui donner un coup de poing. • © Facebook - Mon Vélo Est Une Vie

L'association Mon vélo est une vie, qui milite pour la sécurité des usagers, suit de près cette affaire et, avec le comité départemental de cyclotourisme de Charente-Maritime, invite les cyclistes à venir au tribunal à l'heure de l'audience, en tenue, pour apporter leur soutien à la victime.

Son président Teodoro Bartuccio sera sur place et réclame une peine exemplaire. Il déplore la multiplication des comportements agressifs des conducteurs et rappelle ces chiffres alarmants : + 37% de mortalité des cyclistes hors agglomération en 2021 (par rapport à 2019) et +7% en agglomération.

Il y a une incohérence dans le discours du gouvernement qui incite à la pratique du vélo mais sans garantir la sécurité suffisante Teodoro Bartuccio, président de l'association Mon Vélo est une vie

Les prévenus encourent jusqu'à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Ce quantum de peine peut être porté à dix ans et 150 000 euros d’amende si une circonstance aggravante est retenue.