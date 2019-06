Tempête Miguel : des rafales à 119 km/h sur l'île de Ré ce matin et des perturbations sur les rails

La tempête #Miguel aborde le littoral atlantique et notamment les îles charentaises avec de premières valeurs dépassant les 100 km/h. #TempeteMiguel

Restez informés https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/zmyNTiuCAk — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 7 juin 2019

Bel enroulement de la #tempête #Miguel sur le Golfe de Gascogne et qui aborde les côtes actuellement

119 km/h à l'île de Ré

110 km/h à l'île d'Oléron

110 km/h à l'île d'Yeu

97 km/h à La Rochelle pic.twitter.com/fRpm7yUyjG — meteo79niort (@Meteo79niort) 7 juin 2019

La circulation des TER interrompue

Des restrictions de circulation sur les ponts

Tempête #Miguel #PontdeRe, niveau 1 de la procédure d'alerte vent violent activé ➡️ Interdiction de circulation aux piétons, vélos, vélomoteurs, motos, véhicules avec remorques – Limitation de vitesse à 50 Km/h. 👉https://t.co/jla4IFLbQX pic.twitter.com/GtGCJ5Wq1f — Charente-Maritime (@departement17) 7 juin 2019



Une tempête inhabituelle pour la saison

La tempête Miguel sur le littoral à La Rochelle. / © Marie-Eve Constans

Tempête Miguel : les explications de Météo France à La Rochelle

Interview d'Eric Berroneau, Météo France La Rochelle qui parle de tempête inhabituelle pour la saison.

Des vents violents ont déjà soufflé ce matin sur les points les plus exposés du littoral charentais, notamment sur les îles. A 9h15 ce vendredi, des rafales à 119 km/h ont été enregistrées sur l'île de Ré, à 110 km/h à Oléron et à 97 km/h à La Rochelle.Par mesure de sécurité, la circulation des trains TER sur les lignes de Bordeaux à La Rochelle, Royan à Angoulême, Royan-Niort et Niort-Poitiers est interrompue jusqu'à 17H, ce vendredi. Des transports de substitution ont été mis en place.A l'heure actuelle, la tempête n'a pas provoqué de dégâts.Sur le pont d'Oléron, le niveau 2, plus restrictif vient d'être déclenché avec notamment des interdictions de circulation pour certains poids-lourds.Météo France qualifie cette tempête d’intensité modérée mais ajoute qu'elle est inhabituelle à cette époque de l’année. Elle n'est cependant pas inédite, le dernier coup de vent de ce type remonte à 32 ans et s'était produit en 1987 La dépression, baptisée Miguel par les services météorologiques espagnols, remonte vers le sud de la Bretagne et le vent se renforce sur son passage en cours de matinée.On peut parler de, explique Eric Berroneau de Météo France à La Rochelle.