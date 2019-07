Un nouveau fémur de dinosaure géant déterré sur le site paléontologique d'Angeac-Charente

Trouver un os aussi vieux, de plus de 2 mètres, c'est déjà rarissime, et dans cet état, ça l'est encore plus !

C'est un bel anniversaire ! C'est de l'actuel et du futur, cela nous ouvre des perspectives de travail extraordinaires ! Nous devrions mettre encore 8 jours pour le dégager intégralement. poursuit Jean-François Tournepiche

"Nous avons trente ans de travail devant nous"

Reconstitution du paysage d'Angeac-Charente au Crétacé inférieur / © Mazan

A quelques centimètres près, ce fémur-là aurait pu battre le record mondial du plus grand os de dinosaure jamais découvert - et déjà détenu par Angeac-Charente - mais le Professeur Jean-François Tournepiche, ne boude pas son plaisir pour si peu, bien au contraire !La semaine dernière, les 70 fouilleurs sont, comme chaque année depuis dix ans, chacun au travail dans leur carré. Maxime Lasseron, doctorant au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, en est à sa cinquième campagne estivale sur ce site paléontologique. Quand il tombe sur cet os, il comprend qu'il a une "envergure" particulière. L'équipe se renforce autour de lui, et ce week-end, leur travail permet de confirmer que la pièce est intacte.Ce grand fémur de sauropode, dont le poids est estimé à plus de 500 kilos, est un beau symbole pour ponctuer cette première décennie. C'est déjà un fémur, le fameux "os record", qui avait lancé la carrière de ce lieu comme terrain d'exploration des paléontologues.Chaque été, l'étang est asséché et les scientifiques s'installent dans l'ancienne carrière pour en explorer le fond. Dans son communiqué, le musée d'Angoulême rappelle qu'avec 7500 os de vertébrés identifiés, plus de 66000 fragments d'os, des empreintes de pas de dinosaures et une quantité indénombrable de végétaux,Comme le montre cette illustration du dessinateur Mazan, le lieu était, il y a plus de 130 millions d'années, un marécage fréquenté par plus de 45 espèces différentes : tortues, crocodiles, dinosaures-autruches, sauropodes, stégosaures...Ce travail paléontologique va pouvoir se prolonger encore, s'élargir même, puisque les propriétaires des lieux, la société Audouin et Fils, viennent d'acquérir la parcelle voisine à des fins scientifiques. Ces quelques 3000 mètres carrés étaient plantés de vigne de cognac, grande champagne. Les ceps sont désormais arrachés. "Cela représente encore des dizaines de milliers de mètres cubes à déblayer au couteau à huîtres... Nous ne sommes que de passage, plusieurs générations vont explorer ces lieux" conclut le paléontologue chevronné. Il est ouvert au public tous les jours, en collaboration avec les offices de tourisme locaux. Vous pouvez contacter celui de Cognac ou de Châteauneuf pour connaître les horaires propices et réserver votre place.