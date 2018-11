“Bébé du coffre” - 2e jour d'audience : comment va la petite Séréna ?

Comment va la petite Séréna ?

"Cette petite fille ne peut vous être montrée car elle ne parle pas. Elle a son vocabulaire. Un babillage avec sa famille d’accueil. Elle ne nous regarde jamais dans les yeux".

Me Isabelle Faure Roche raconte l'état de Séréna : "une petite fille lourdement handicapée"

Lors de la première journée du procès de Maria Rosa Da Cruz, la mère de Séréna, "bébé du coffre", Me Isabelle Faure Roche qui défend les intérêts de la petite fille raconte le quotidien de Séréna. "On lui a appris à marcher, à courir, à faire du vélo, à mâcher..." Julie Radenac et Marine Nadal

Dans un état déplorable mais pas en danger de mort

"Elle ne tenait pas la tête, ne tenait pas assise. Elle émettait des petits cris et tenait dans ses mains un biberon. Elle était très sale".

Séréna n'est pas "un bébé secoué"

#Serena "J’ai pris des photos tellement je n’avais jamais vu ça", dit-il: "Lorsqu’on met le biberon sur elle, elle le prend à hauteur des pieds avec un mvt réflexe rapide et elle le porte aux mains ou a la bouche" — Catherine Fournier (@cathfournier) 13 novembre 2018

La deuxième journée du procès dese tient ce mardi 13 novembre 2018 à la. Elle est consacré à l'expertise de l'état de la petite fille et l'examen psychiatrique de la mère. Récit."Vous ne la verrez jamais, son lieu d’hébergement est tenu secret afin de donner à cette petite fille le cadre le plus tranquille possible" expliquel’avocate du service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental de la Corrèze, qui défend les intérêts de la petite Séréna.Ce matin, l’avocate de Séréna a été appelée à la barre en qualité de témoin pour parler de ses entretiens avec Séréna. Me Isabelle Faure Roche raconte une petite fille habillée en rose qui mange sa compote, tient constamment la main de la mère de sa famille d’accueil.A ces mots de l’avocate de, sa mère, pleure silencieusement, les yeux dans un mouchoir.La veille, des vidéos deont été montrées à la Cour à l’abri des regards du public et des journalistes.Aujourd'hui, Séréna a 7 ans. Elle souffre d'un grave retard psychomoteur. Son handicap est lourd, évalué à 80% selon les derniers rapports des experts.En octobre 2013, la petite fille est retrouvée dans le coffre d’une voiture,Elle était nue, suffocante, au milieu de sacs plastiques et d’excréments. Sauvée, Séréna est emmenée au service de pédiatrie de Brive, où elle reste 3 semaines.qui a découvert et examiné l’enfant pour la première fois raconte : "Elle [Séréna] m’avait été annoncée comme une enfant de 23 mois. Pourtant, j’ai face à moi une petite fille qui a le poids et la taille d’un bébé de 6 ou 7 mois".A presque 2 ans, Séréna accusait déjà un grave retard de développement.L’enfant et le couffin retrouvés dans le coffre de la voiture étaient couverts d’insectes. A l’époque, les garagistes parlaient d’une odeur insoutenable.Quand elle a été récupérée la petite Séréna a été nettoyée à quatre reprises "pas parce qu’il fallait la récurer mais pour l’habituer aux soins" explique la pédiatre de Brive à la barre."Séréna n’était pas dans une situation létale imminente quand elle a été découverte" déclare u. "Elle n’était pas constamment dans le coffre sinon elle n’aurait pas survécu."Les examens médicaux de l’enfant ont révélé des carences importantes en fer et en vitamine D, mais pas déshydratation. Des radios ont montré que la petite fille avait une fracture de l’avant-bras en cours de cicatrisation. "Il suffit qu’elle se soit cognée pour provoquer cette fracture", explique ce second expert : "il est impossible que cette blessure soit passée inaperçue".Le pédiatre retraité affirme que SérénaElle est restée dans une position statique très longtemps. Il décrit une enfant sauvage avec "un comportement animalier".