Rachida Dati en Dordogne : premier déplacement en milieu rural pour la ministre de la Culture

C'est la première visite de la ministre de la Culture en milieu rural. Elle a pour cela choisi Nontron, ville du couteau, et du Pôle expérimental des métiers d'art, et dotée de plusieurs infrastructures destinées à continuer à faire vivre la culture à la campagne.

C'est sous une pluie persistante que la nouvelle ministre de la Culture s'est rendu, ce lundi 22 janvier, à Nontron, en Périgord. Une visite symbolique pour Rachida Dati, chargée de faire vivre la volonté du Président, celle de rendre la culture accessible à tous.

D'où cette visite de la commune de 3 000 habitants et de ses infrastructures culturelles : son pôle des métiers d'art, sa médiathèque et son cinéma Louis-Delluc, animé par l'association périgourdine "Ciné Passion".

Une visite à la médiathèque de Nontron • © FTV

"Nous sommes très fiers"

Alors qu'elle arpentait les rues de la commune, abritée sous son parapluie, Rachida Dati s'est vu conter les particularités des couteaux de Nontron, vitrines de couteliers à l'appui. Un peu plus loin, Annick Ganteille, habitante de Nontron, s'adresse directement à la Ministre et la remercie pour sa venue. "Nous sommes très honorés de sa présence et je pense qu'à Nontron, on le mérite bien, parce qu'on coche toutes les cases de la ruralité, de l'art populaire, de l'artisanat d'art porté à son niveau le plus exceptionnel", a justifié la Périgourdine.

L'Antenne de l'ENSAD est installée à Nontron depuis 2021. • © FTV

Une antenne de L'École Nationale supérieure des arts décoratifs

Chaque année, la grande école nationale supérieure des arts décoratifs envoie des étudiants en immersion dans cette antenne nontronaise. Cette année, ils sont venus se questionner sur l'usage des objets qu'ils rencontrent ici, comme l'explique cet étudiant à la ministre : "On ne vient pas développer des méthodes qui existent en ville, mais on vient révéler ce qui existe déjà ici". Ils ont tous 10 mois pour mener à bien ce projet d'étude sur le design des mondes ruraux. Ce projet post-Master a été mis en place dans la commune en 2021.

Printemps de la ruralité

A l'occasion de son déplacement, la ministre a annoncé un projet de "design des territoires", à destination de la ruralité. "22 millions de Français vivent aujourd’hui dans la ruralité. C’est un tiers de notre population, 88% de nos communes. Si de nombreuses initiatives font vivre une offre culturelle dans ces territoires, notre modèle culturel semble être passé à côté de cette réalité majeure de notre pays", a déclaré Rachida Dati.

Pour ces 22 millions de Français, les opportunités culturelles sont beaucoup plus limitées que pour le reste de la population Rachida Dati Ministre de la Culture

Rachida Dati a ensuite appelé à une concertation nationale sur l'offre culturelle dans les territoires ruraux, le "Printemps de la ruralité"

La ministre a poursuivi son déplacement en se rendant au cinéma de Nontron puis a tenu un discours dans la salle des fêtes municipale. Elle a quitté la cité du couteau vers 13 heures.