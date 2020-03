Bordeaux : arrêt des tramway et bus au ralenti ce dimanche, les chauffeurs exercent leur droit de retrait

On se sent en insécurité dans les bus pas très bien nettoyés. On manque de désinfectant adapté.

Eric Massé



Dimanche 15 mars, aucune circulation de tramway et réseau bus très fortement perturbé, en raison du risque Covid 19

https://t.co/5PihgVSJm3 — InfoTBM (@info_tbm) March 15, 2020

Les conducteurs de TBM ont appris qu'hier soir, l'une d'entre eux, conductrice de tram, a été déclarée atteinte du Covid 19 et hospitalisée au CHU de Bordeaux. Ce matin, une trentaine de chauffeurs de bus et de tramway a décidé d'exercer son droit de retrait ce . Eric Massé, lui, a décidé à 5 heures du matin de ne pas prendre le volant.La direction du réseau TBM est en train de faire face à cette situation en urgence. " Ça a créé de l'émoi au sein des conducteurs. Ils ont exercé leur droit de retrait pour une désinfection totale des sites de relèves des conducteurs " précise le directeur de Kéolis Eric Moinier à nos confrères de France Bleu Gironde.Le dernier tramway en circulation est rentré au dépôt vers 8 heures 30. Peu de bus circulent. Les terminus Quinconces et Stalingrad doivent être désinfectés.D'après le conducteur et représentant des personnels Eric Massé, lors d'une réunion avec la direction de TBM vendredi, il a été acté que les chauffeurs ne vendaient plus de ticket pour éviter tout contact. En revanche, la direction n'a pas accédé à la demande des conducteurs de ne laisser rentrer les passagers que par la porte du milieu, condamnant la porte avant.