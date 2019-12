Fausses étiquettes : le tribunal correctionnel de Bordeaux condamne Pascal Dourthe à 20 000€ d'amende

Fausses étiquettes



"Faire jurisprudence"

Le négociant en vinpour pratique commerciale trompeuse. Le négociant étiquetait un vin de négoce au nom d'un château dont il n'était pas issu.pour le même motif.Le propriétaire du château de Maucaillou, dans le Médoc, a comparu ledevant le Tribunal correctionnel de Bordeaux.. En effet, il s'agissait d'une marque commerciale et non domaniale.Face au négociant,, affirmant qu'il s'agissait d'une "fraude massive". Mais pour la défense, "le consommateur sait faire la différence", éludant ainsi la tromperie.Malgré une "opération juteuse" selon le président de la Confédération paysanne de Gironde, Pascal Dourthe a mis en avant ses difficultés financières lors du procès, pour expliquer sa manoeuvre.De son côté, le parquet q, n'a pas complètement obtenu gain de cause. Mais pour Dominique Techer, président de la Confédération paysanne de Gironde, "la reconnaissance de l'ambiguité de la pratique est plus importante que le montant en soi."Le président de la confédération paysanne de Gironde s'est donc réjouit de cette décisionafin de limiter cette pratique, répandu parmi les viticulteurs de la région."Cette pratique au-delà de tromper le client, dessert la profession. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire de labelliser les bouteilles grands crus pour qu'elles se vendent. Au contraire !", avance Dominique Techer.En effet, la filière bordelaise de vins a du mal à se vendre. En cause,selon Dominique Techer, que véhiculent les vins de Bordeaux. "Aujourd'hui, les jeunes ne se reconnaissent pas dans ces grands vins aux prix exorbitants. Si l'on veut commercialiser la filière, il faut aussi montrer qu'on a de très bons vins à des prix abordables."