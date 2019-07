Le Taillan-Medoc : neuf personnes blessées lors du feu d'artifice

Mesures de sécurité validées

Le feu d'artifice a failli tourner au drame. Samedi soir, alors que la foule était réunie au centre-ville pour le feu d'artifice, les spectateurs les plus avancés ont eu droit à une belle frayeur. Plusieurs débris de fusée sont tombés dans la foule, engendrant une intervention des pompiers et des secouristes.Ces derniers ont dénombréSur sa page Facebook, la ville du Taillan-Médoc est revenue sur l'incident, évoquant un "problème technique"."Toutes les mesures de sécurité ont été validées par la préfecture et validées par la commune", assure la municipalité qui précise que "la société chargée du spectacle prend l'entière responsabilité de cet incident".Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont réagi à la publication, mettant en cause la sécurité de l'événement, ou encore l'emplacement, en centre-ville et "trop proche du public" selon certains.