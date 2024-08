Un policier de la BAC tue un homme de 44 ans armé d'un couteau, ce que l'on sait sur l'affaire

En fugue du Centre hospitalier Charles Perrens, à Bordeaux, un homme âgé de 44 ans et armé d'un couteau volé dans une supérette a été abattu par plusieurs tirs d'un policier de la Brigade anticriminalité (BAC), ce vendredi 9 août. Deux enquêtes distinctes, visant le policier et l'homme décédé, ont été ouvertes par le Parquet de Bordeaux. Le point sur l'affaire et quelques nouveaux éléments.

Un policier de la Brigade anticriminalité (BAC) a ouvert le feu et tué un homme à Bordeaux hier, vendredi 9 août, a appris l'agence Radio France auprès de la police, confirmant une information de Valeurs actuelles.

Les faits se sont déroulés à Bordeaux sur l'avenue du Parc de Lescure, longeant le stade Chaban-Delmas. Aux alentours de 19 h, un homme âgé de 44 ans, en fugue du Centre Hospitalier Charles Perrens où il est hospitalisé, "a volé un couteau dans une supérette", indique une source policière à la rédaction web de France 3 Aquitaine.

Après un appel passé par la supérette, une patrouille de quatre policiers de la Brigade anticriminalité s'est rendue sur place aux alentours de 19 h 30. L'individu, originaire de Bruges, "exhibait alors le couteau volé, le brandissant de manière menaçante et tentait de prendre la fuite, précise le Parquet de Bordeaux. Il se retournait vers les fonctionnaires de la BAC pour leur faire face et tenter de les agresser."

Quatre impacts sur le corps

En réponse, l'un des policiers a fait usage, à une reprise, du lanceur de balles de défense (LBD), "sans provoquer de réaction de l'homme qui, bien que touché a priori à l'épaule, continuait à avancer vers l'équipage", précise le Parquet de Bordeaux. Un second policier a alors fait "usage de son arme administrative à trois reprises".

L'homme est décédé aux alentours de 19 h 50, malgré les tentatives de réanimation des secours, dépêchés sur place. Le médecin légiste mobilisé sur les lieux a constaté la présence de quatre impacts sur le corps du défunt.

Ouverture de deux enquêtes

Afin de connaître les circonstances du décès par arme à feu, le Parquet de Bordeaux a ouvert deux enquêtes. La première, pour "vol, menaces avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique, tentative de meurtre sur agent de la force publique" vise l'homme de 44 ans porteur d'une arme blanche. Les recherches ont été confiées à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS 33).

La seconde enquête, pour "homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique", vise les deux policiers de la Brigade anticriminalité, auteur des tirs. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie. Les policiers présents sur place ont été auditionnés hier soir, vendredi 9 août. "Les dépistages en matière de stupéfiants et d’alcoolémie du policier ayant fait usage de son arme de poing de service se sont avérés négatifs", rapporte le Parquet de Bordeaux.

Pour l'heure, les investigations se poursuivent. Elles se basent, pour le moment, sur les déclarations des policiers et sur l'exploitation des vidéos saisies dans les commerces à proximité faits.

L'autopsie du défunt devrait se tenir le lundi 12 août.