Bruno Genest, maire de Condat-sur-Vienne, mis en examen pour viol et violences conjugales

Bruno Genest a quitté le bureau du juge d'instruction vers 4h ce mercredi matin, 22 mai 2019. Le maire DVG de Condat-sur-Vienne a été mis en examen pour "viol par conjoint" et "violences habituelles par conjoint avec une ITT inférieure ou égale à 8 jour."



Son avocat nous confirme qu'il s'agit d'une procédure lancée après le dépôt d'une plainte par la compagne de Bruno Genest. Son client réfute formellement ces accusations qui relèvent, toujours selon son avocat, d'une "affaire exclusivement privée". Bruno Genest a été laissé libre, sous contrôle judiciaire, avec une mesure d'éloignement.



Les faits de viol remonteraient à plusieurs années. A ce stade de la procédure, Bruno Genest est toujours présumé innocent.



La compagne de Bruno Genest, à l'origine de l'affaire est une femme de nationalité thaïlandaise. Selon une source proche du dossier, elle a contacté un avocat il y a un an déjà et le dépôt de plainte est une "décision mûrement réfléchie". Elle n'a été encore entendue par le juge d'instruction. Elle a été recueillie par une association pour femmes victimes de violences conjugales.

