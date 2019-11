Le quotidien l’Echo va disparaître

42 emplois menacés

Un cercueil symbolique déposé sur le parvis de la Cité Judiciaire de Limoges en soutien au journal L'Echo et à ses salariés. / © Delphine Roux

Manifestation de soutien au quotidien L'Echo devant la Cité Judiciaire de Limoges / © Delphine Roux



75 ans d'histoire

Des dificultés financières depuis plusieurs années

Retour sur 75 ans d'histoire du journal l'Echo

Le journal quotidien l’Echo créé en 1943 à Limoges par la Résistance va cesser de paraître. Le Tribunal de Commerce devrait prononcer cet après-midi sa liquidation judiciaire et le licenciement de 42 salariés. Retour sur 75 ans d'histoire de cet organe de presse. - France 3 Limousin - Raphaël ABD EL NOUR, Antonio DOS SANTOS

Interview de Frédéric Senamaud, gérant de la SNEM / l'Echo

Interview dans le journal de midi du 06-11-19 de France 3 Limousin de Frédéric Senamaud, gerant de la SNEM, société éditrice du journal l' Echo de Limoges qui va être mis en liquidation judiciaire. - France 3 Limousin - Angélique Martinez

Des réactions très nombreuses

Région : La fin de l'Echo ? Les réactions fusent -> https://t.co/EvdfVCFRRs — L'Echo info (@Lechoinfo) November 5, 2019

Triste nouvelle pour la presse, pour un territoire, pour la démocratie #presse #pluralisme https://t.co/gLzE68hmc9 — Alain Rousset (@al_rousset) November 6, 2019

La triste fin d’un journal vieux de 75 ans qui participait au pluralisme de notre presse quotidienne régionale, une pensée particulière pour les 42 salariés du journal. @EchoHauteVienne @afpfr pic.twitter.com/hSWJ4g7PEk — Guillaume Guérin (@GG_Guerin) November 6, 2019

. Ce triste salut sera donc le dernier titre de "une" duCe matin mardi 6 novembre 2019 l'issue ne fait plus de doute :indique leEn fin d'après-midi le Tribunal de Commerce devait prononcer lade la Société Nouvelle l'Echo La Marseillaise (SNEM), la société éditrice du titre. Mais les juges ont finalement décidé deet ses 42 salariés ne se font pas d'illusions.Vers 17h00 uneau quotidien a réuni plus dedevant la Cité Judiciaire de Limoges.Un cercueil symbolique a été déposé sur le parvis du Tribunal et de nombreux élus, militants, acteurs du milieu social et culturel ou simples lecteurs sont venus témoigner leur soutien au journal menacé de disparition et à ses 42 salariés.Après des années de lutte pour surmonter de graves difficultés financières et dans un contexte plus général de crise de la presse écrite c'est doncA l'origine l'Echo s'appelait Valmy. Une publication clandestine née en 1943 en pleine occupation nazie.Le premier numéro, véritable, fut tiré à 8 000 exemplaires.diffusés sur le Limousin, l'Indre et la Dordogne.Dix-huit autres numéros clandestins paraîtront en pleine guerre.Après la Libération l'Echo du Centre devient. Il est: la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne et l'Indre.En octobre 1988 un incendie ravage son imprimerie rue Turgot à Limoges. Les locaux et la rotative sont détruits. Les dons affluent et 25 millions de francs seront récoltés pour faire repartir le titre.Mais: baisse de lectorat, redressement judiciaire en 1994, licenciements en 1996 ... et plus récemment un plan social en 2013 qui avait fait passer les effectifs du journal de 69 à 48 salariés.L''Echo avait tenté de lancer une nouvelle formule allégée il y a quelques semaines. Mais le temps a manqué et les moyens sont restés insuffisants.Invité dans notre journal de midi,, le gérant de la SNEM, société éditrice de l'Echo, a laissé transparaître son émotion.regrette-t-il avant d'esquisser les raisons de la chute du journal :poursuit-il en tenant àces derniers jours.Ce matin, dans les colonnes de l'Echo, dà la disparition de leur journal.Les cinq secrétaires départementaux dudes cinq départements où l'Echo est diffusé évoquentLe président de la région Nouvelle-Aquitaineregrette, le président des Républicains de Haute-Vienne rappelle queet que, ex-salarié de GMS à La Souterraine avoue que le journalet pense queEnfin, le poête occitanévoqueetDans un article en ligne, l'Echo a décidé de publier d'autres réactions de soutien