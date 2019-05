Marmande : le jeune rugbyman victime d'un malaise à l'entraînement est décédé

Nous garderons de lui le souvenir d'un grand garçon charmant, poli et si souriant.

La triste nouvelle a été communiquée par le club du jeune Pierre. Sur son site Internet , l'US Marmande a annoncé le décès du rugbyman, et fait part de sa profonde tristesse."C'est avec une profonde tristesse et une vie émotion que nous vous informons que(…)à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, écrit"Il nous a quitté à l'âge de 15 ans, des suites d'un arrêt cardiaque dont il avait été victime le 23 avril lors de l'échauffement (…), poursuit le club qui salue la mémoire du capitaine de son équipe, "grand sportif qui faisait aussi du cyclisme".victime d'un malaise cardiaque. Il avait aussitôt été pris en charge et évacué sur l'hôpital Pellegrin de Bordeaux.