Il est possible que vous sentiez une légère odeur de soufre. Après l’éruption d’un volcan en Islande, un nuage de dioxyde de soufre survole la France

Le volcan Sundhnuksgigarod (Islande) est entré en éruption jeudi 22 août en soirée, dégageant de grandes quantités de lave mais aussi de grandes quantités de dioxyde de soufre. Porté par les vents de nord-ouest, il n’est pas impossible que nous ressentions une petite odeur soufrée.

Depuis la nuit de samedi à dimanche, le nuage de dioxyde de soufre a atteint la France et s’étalera sur une grande partie du territoire dès ce dimanche. Ce lundi, c’est dans le sud de la France qu’elles seront les plus élevées. Mais pas d’inquiétude, le soufre va se diluer dans l’atmosphère au fil des jours. Il n’est néanmoins pas visible à l’œil nu, mais peut être perçu olfactivement. L’ensemble du territoire sera survolé encore lundi, mais selon les prévisions de Windy.com, une partie du nuage devrait s’attarder au-dessus des Pyrénées jusqu’à mardi.

Un danger pour la santé ?

Sur son compte X, le météorologiste Guillaume Séchet indique que "Le taux de SO 2 est limité et ne représente pas de danger pour la santé". En revanche, lorsqu’il est fortement présent dans l’air, une exposition prolongée à ce gaz peut provoquer des irritations au niveau des yeux et voies respiratoires.

Certains internautes sont inquiets par ce passage au-dessus de leurs têtes. Les météorologistes rassurent (voir ci-dessous).

Les Britanniques ont été avertis de rester à l'intérieur de chez eux,alors qu'un nuage de gaz corrosif et acide,engloutit le Royaume-Uni.un énorme nuage de dioxyde de soufre

Ce nuage comme celui de Tchernobyl s'arrête aux frontières ? Ou les français ont été avertis aussi ? pic.twitter.com/63HnROwZcQ — Tits 🇨🇵🇨🇵 (@TitsT) August 25, 2024

Quelques précisions utiles :



➡️ Le dioxyde de souffre est un gaz qui n'est pas visible à l'œil nu. Aucune chance d'apercevoir le nuage. Seule une légère odeur peut être perçue par moments.

➡️ Les concentrations les plus élevées sont en altitude. Au sol, elles sont modestes et… — Météo Express (@MeteoExpress) August 25, 2024

>> Voir ici l'animation originale du modèle de propagation par le ECMWF

Où est exactement ce volcan ?

Un nouveau volcan est entré en éruption dans le sud-ouest de l'Islande le 22 août 2024, crachant de la lave brûlante dans l'air. Il s'agit de la sixième éruption à frapper la région depuis décembre 2023, ont déclaré les autorités. « Une éruption a commencé sur le Sundhnuksgigarod à l'est du mont Sylingafell », a déclaré l'Office météorologique islandais (IMO) dans un communiqué, ajoutant que l'éruption avait commencé à 21 h 26 (2126 GMT) à la suite d'une série de tremblements de terre.

Voici les prévisions de la qualité de l'air par Atmo Nouvelle-Aquitaine, ici à Poitiers.