"Je suis fier d'avoir capturé ces images et de les partager." Alexis Télémaque nous plonge dans le cœur en fusion d'un volcan en Islande

Alexis Télémaque s'est décidé sur un coup de tête. La semaine dernière, il a fait un voyage éclair dans l'unique but de filmer une éruption au plus près. Il partage ses vidéos de drone avec nous.

Depuis 2020 et son premier voyage professionnel sur ces terres, mélange de feu et de glace, Alexis Télémaque est tombé amoureux de ce pays-là. La nature islandaise répond comme un écho à sa fascination pour les volcans qui remonte à l'enfance.

C'est la force de la nature qui ressort ! Je n'avais jamais vu de ma vie d’aussi beaux volcans que là-bas, avec la lave qui coule à foison... Alexis Télémaque Droniste, producteur audiovisuel

La coulée survolée par drone • © Alexis Télémaque

Un voyage déraisonné

Après avoir raté deux éruptions de ce volcan assez proche de la capitale Reykjavík, hors de question pour Alexis de manquer cette opportunité. Il n'est pas le seul d'ailleurs à se lancer dans l'aventure.

Je guettais cette éruption. Je suis parti spécialement pour ce volcan, de mercredi à vendredi, j'ai dû écourter, ils ont fermé la zone à cause des gaz toxiques. Alexis Télémaque Droniste, producteur audiovisuel

Alexis Télémaque voulait absolument immortaliser ce moment • © Alexis Télémaque

Une approche difficile

Le volcan Litli Hrùtur se situe en plein milieu de la péninsule, dans un secteur inhabité. Pour atteindre la coulée, il faut compter deux heures et demie à pied pour venir au bout des neuf kilomètres. Alourdi par son sac à dos, chargé de ses deux drones, équipé d'un masque à gaz spécial, Alexis était épuisé à l'issue de son excursion.

Le retour a été très dur, je ne vous cache pas, je ne suis pas un grand randonneur... Alexis Télémaque Droniste, producteur audiovisuel

Une récompense incomparable

Entre l'atterrissage de son avion et les premières prises de vue, il s'écoule une dizaine d'heures. Le Poitevin arrive aux abords de l'éruption à 22 h 30 dans une ambiance coucher de soleil.

Il y avait de la fatigue mais, là, face à ce spectacle, on n'a pas de mots. J’ai usé toutes mes batteries de drone ! Même si ce n'était pas évident de voler dans ces conditions... Alexis Télémaque Droniste, producteur audiovisuel

Resté deux heures sur place, le producteur engrange le plus d'images possible, vidéos, photos, jusqu'à ce que le froid et le vent ne le découragent de poursuivre.

VIDEO - Litli-Hrútur Volcano - Icelande (Alexis Télémaque)

Des souvenirs à partager

Revenu à Poitiers, il a tout de suite modifié son site web pour y inclure ses prises de vues exceptionnelles.

C’est quelque chose qu’on fait une ou deux fois dans sa vie, donc ça vaut le coup ! Je le conseille, mais tout le monde n’a pas cette chance, donc si je peux apporter des images qui font rêver les gens à distance, c’est très bien. Alexis Télémaque Droniste, producteur audiovisuel

La recherche de la belle image, celle qui coupe le souffle, qui impressionne la rétine, c'est le quotidien des réalisateurs et des photographes, mais devant celles-ci, l'émotion d'Alexis conserve de son intensité.

J’ai encore un battement au cœur quand je les travaille, on est fier d’avoir capturé ces belles images ! Alexis Télémaque Droniste, producteur audiovisuel

À nous de rêver donc devant la puissance de feu de la nature.