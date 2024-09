Rixe en Essonne : un jeune homme de 20 ans tué à l'arme blanche

Un jeune homme de 20 ans a trouvé la mort lors d'une rixe mardi à Athis-Mons dans l'Essonne. La victime est décédée d'un coup d'arme blanche. Trois jeunes majeurs ont été placés en garde à vue. Le département concentre un quart des rixes recensées en France.

Une rixe a opposé des jeunes de Draveil, venus des quartiers rivaux des Mazières et des Bergeries, selon les premiers éléments de l'enquête. "L'une des victimes blessées s'est réfugiée" dans un commerce "dont elle ressortira, elle s'effondrera en pleine rue", a détaillé le parquet.

Appelés, les secours ont pris en charge l'homme, qui présentait "une plaie saignante à l'abdomen", a indiqué une source policière. "Transportée avec un pronostic vital engagé à l'hôpital, la victime décédait des suites de ses blessures", a poursuivi cette source.

Des jeunes de 18 et 19 ans interpellés

Selon la même source, "deux individus blessés très légèrement étaient interpellés sur les lieux et un troisième s'étant présenté de lui-même au commissariat de Draveil était également interpellé". Les trois jeunes interpellés ont 19 ans pour l'un d'entre eux et 18 ans pour les deux autres, a complété le parquet. "Une enquête est ouverte du fait de meurtre et confiée à la police judiciaire de Versailles", a précisé le ministère public.

L'Essonne concentre un quart des rixes recensées en France, ces affrontements entre jeunes sur fond de rivalité entre quartiers et aux motifs souvent obscurs, avaient noté plusieurs responsables politiques lors d'une conférence sur le sujet en avril.