Noël : Les propriétaires franciliens de chiens très généreux avec leur animal

© Toutoupourlechien.com

Avec 82% de personnes interrogées affirmant prévoir offrir un cadeau de Noël à leur chien pour Noël, l'Île de France est une des régions "où les chiens seront les plus gâtés", selon un communiqué du site Toutoupourlechien.com Le sondage révèle que ce sont essentiellement des femmes (à plus de 90%) qui offriront un cadeau à leur animal préféré. En revanche, toutes les tranches d'âges sont concernées.L'Île-de-France n'est pas la seule concernée par cette tendance. La Picardie, le Centre-Val de Loire, le Rhône-Alpes, le Nord-Pas-de-Calais ou la PACA le sont aussi.Certaines races seraient plus chouchoutées que d'autres. Il en va ainsi des chiens de race : "81 % des chiens pris en compte dans le sondage recevront un petit quelque chose à Noël." Les plus gâtés sont ainsi : "le chihuahua, le jack russel et le golden retriever, suivis de près par les bergers australien et allemand."Les budgets pourront être conséquents puisque 40% des sondés affirment vouloir dépenser plus de 20 euros, les autres dépensant moins. La même proportion dit vouloir acheter un jouet quand une personne sur quatre achètera des friandises.