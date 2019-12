Paris : la marche “des daronnes” du Mantois un an après l'interpellation filmée de 151 lycéens

À Mantes-la-Jolie, le 8 Décembre dernier, 151 lycéens ont été contraints de s'agenouiller dans le froid, les mains sur la tête, pendant plusieurs heures, sous le regard de policiers.

Aujourd’hui, nous sommes inquiètes de savoir que nos enfants ne sont plus protégés. Aujourd’hui, nous sommes en colère et nous sentons humiliées par le mépris de la justice .

Il y a un an, lont été filmés et photographiés par la police, à genoux, mains sur la tête lors d'une interpellation suite au blocage de leur lycée et plusieurs jours de manifestations lycéennes dans le quartier du Val Fourré. Une vidéo tournée par un policier avec le commentaire “voilà une classe qui se tient sage”, avait provoqué indignation et colère. Les images avaient alors fait le tour des réseaux sociaux.Soutenu par près de 70 partis politiques, syndicats et associations, le collectif de défense des jeunes du Mantois appelle à marcher à Paris ce dimanche après-midi du quartier Barbès à la place de la République “” et “”.Dans un tweet,a annoncé se rendre à la "marche des mamans".Dans un appel, les mères déclarent "être en guerre" et veulent le faire savoir.Elles dénoncent les violences policières et le "traitement d'exception fait à leurs enfants" etPlusieurs familles avaient alors porté plainte pour violences policières, mais l'enquête de l'IGPN n'avait pas abouti classée sans suite par le parquet de Nanterre. L'enquête administrative a conclu à l’absence de “comportements déviants de la part des policiers”. L’auteur de la vidéo a lui été sanctionné administrativement. L'enquête du Défenseur des droits, qui s'est lui-même saisi du dossier, est quant à elle toujours en cours. L’UNL, syndicat lycéen et le collectif ont décidé de redéposer plainte avec constitution de parties civiles, pour obtenir l’ouverture d’une instruction.