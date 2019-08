A l'Aquarium de Paris, un potager exploite les excréments des poissons pour fertiliser des légumes

Une expérimentation réussie

L’idée se base sur les techniques de l’aquaponie : lier l’élevage de poissons avec la culture de plantes. A l'Aquarium de Paris , les biologistes ont lancé un système permettant d’exploiter les excréments des poissons afin de fertiliser un potager.L’eau des poissons est en fait recyclée, arrosée sur un jardin suspendu. Les animaux se transforment, l’air de rien, en jardiniers comme l’explique Victor Coiffier, soigneur et responsable du secteur plantes de l'aquarium :« En fait les poissons vont manger et extraire des matières azotées. Et ces matières, on les retrouve dans l’engrais. Du coup, on a un engrais totalement naturel. Une sorte de fumier. »L’expérimentation végétale, lancée il y a six mois, semble porter ses fruits : la récolte a donné des kilos de légumes juteux en un temps record. « Ils ont vraiment énormément de goût, certes un peu moins que dans le milieu naturel, dans un champ par exemple, raconte Victor Coiffier. Mais ça reste d’une bonne qualité. »Pour cette sorte de potager en eau douce, plusieurs milliers de poissons de l’aquarium ont contribué, à leur manière.