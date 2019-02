La boutique en ligne de l'Élysée a rapporté 90.000 euros en quatre mois

Chien des Macron en peluche

Rénovation de la salle des fêtes de l'Elysée. Que pensez-vous de ce massacre ? pic.twitter.com/EsRFiyShKn — Vivre l'Histoire (@Vivrelhistoire) 2 février 2019

Appel à projet pour de nouveaux produits Un appel à projet a été lancé pour la création de nouveaux produits, ce jusqu'au 1er mars. Plus d'informations ici.

En septembre 2018, l'Élysée lançait sa boutique en ligne avec l'espoir de récolter des fonds pour restaurer le palais qui abrite la présidence de la République.Car l'édifice, édifié au début du XVIIIe siècle, a besoin d'être restauré. "Ses tapisseries perdent leurs couleurs, ses boiseries se fissurent... sans restauration, leur détérioration risque d’être irréversible", affirme ainsi l'Élysée sur son site Quatre mois après le lancement de la boutique, plus de 25.000 produits ont été vendus et 90.000 euros récoltés. Cette somme doit être allouée à la restauration du patrimoine des édifices de la présidence de la République. Pour augmenter les recettes, les marques pourront vendre directement ces produits.De nouveaux produits ont été lancés en 2019. Notamment, en partenariat avec Saint James, une collection vestimentaire aux couleurs de la France. Comptez près de 150 euros tout de même pour un pull marin bleu blanc rouge.Plus original, une réplique du chien "Némo" des époux Macron en peluche (à 99 euros). Et pour chaque achat vente, "l’équivalent d’une semaine d’alimentation d’un chien sera offerte à la SPA", précise le site.La récente rénovation de la salle des fêtes du Palais de l'Elysée et dévoilée le 2 février, a été critiqué pour son coût (500.000 euros). La Cour des comptes avait estimé en juillet 2018 nécessaire de lancer des travaux de rénovation qu'elle estimait à 100 millions d'euros sur sept ans, selon franceinfo