Des intrusions dans un tunnel provoquent d'importantes perturbations sur le RER B et D à Paris

Le trafic a été interrompu sur les deux lignes à cause de personnes aperçues sur les voies dans le tunnel qui relie Châtelet à la Gare du Nord.

Grosse pagaille ce lundi sur le RER B et D. Des personnes ont été aperçues dans la matinée sur les voies du tunnel qui relie Châtelet à la Gare du Nord entraînant le blocage d'un train. Cela a eu des répercussions sur les deux lignes qui partagent les voies du même tunnel.

"Nous sommes bloqué dans le tunnel de Gare du Nord depuis 30 min, les malaises s’enchaînent dans mon wagon ça devient très compliqué", raconte un passager sur Twitter.

Dispositif "pas efficace"

Contactée, une porte-parole de la SNCF indique que des passagers ont d'abord été aperçus sur les voies du tunnel entraînant le blocage d'un train. Ensuite, des personnes de ce train sont descendues sur les voies de leur propre initiative pour rejoindre la station.

L'association Plus de trains regrette ces intrusions sur les voies : "Les #RERB et #RERD, interrompus tous les deux ce matin, encore une fois à cause de gens présents sur les voies dans le tunnel Châtelet Gare du Nord. SNCF et RATP nous disaient avoir mis en place un système pour éviter ces intrusions déplorables. Ça n’est pas efficace."

La SNCF assure que le trafic des deux lignes du RER va reprendre progressivement à partir de 12h.