Fêtes de fin d'année : Paris illuminé à partir de dimanche soir

À partir de ce dimanche soir, Paris s'illuminera. Partout dans la capitale, les lumières scintilleront pour donner le coup d'envoi de la période de fin d'année. Sur France 3 Paris Île-de-France, vous pourrez suivre les illuminations des Champs-Elysées à partir de 19h.

Une fois la nuit tombée ce dimanche soir, Paris se parera de lumières. Les illuminations démarrent dans la capitale et dureront jusqu'au 2 janvier prochain. Ainsi, sur les Champs-Elysées, 400 arbres seront allumés à partir de 17h. Pour l'inauguration à 19h ce dimanche, 120 000 personnes sont rassemblées sur l'avenue. C'est l'acteur Tahar Rahim qui a donné le coup d'envoi des festivités.

Plus de 120 000 personnes étaient réunies pour l'inauguration • © France 3 Paris Île-de-France

Par souci de sobriété énergétique, la Ville-Lumière ne sera éclairée que jusqu'à 23h45 sauf pour les réveillons de Noël et du Nouvel An lors desquels elle le restera toute la nuit. En tout, la Ville prévoit 45% de consommation en moins par rapport à l'année dernière. Les éclairages produiront 11 500 kilowatts-heure d'énergie. Des chiffres qui progressent d'année en année puisque cela équivaut à 97% de moins qu'en 2006.

"C'est un évènement signature"

Pour Edouard Lefebvre, délégué général du Comité Champs-Elysées, cette nouvelle édition est un "évènement signature" de Paris en hiver. "C'est quelque chose d'extrêmement populaire et prestigieux.", explique-t-il. "Nous voulons que ce soit généreux, beau et que cela incarne Paris".

Des lumières jusqu'à Bercy

D'autres avenues parisiennes s'habilleront de lumière à partir de ce soir comme Avenue Montaigne et Place Vendôme. Des bâtiments officiels comme l'Hôtel de Ville seront également en lumière. Au total, plus de 150 rues et 70 quartiers participeront à l'opération. Sur France 3 Paris Île-de-France, suivez à partir de 19h ce dimanche les premières illuminations sur les Champs-Elysées en direct.