Canicule : la circulation différenciée mise en place en petite couronne

Seuls les véhicules Crit'Air 0, 1 et 2 pourront rouler à l'intérieur du périmètre de l'A86 ce samedi 18 juin. L'Île-de-France a été placée en vigilance orange pour canicule.

Selon AirParif, les niveau d'ozone dépasseront ce vendredi et samedi le seuil d'information et de recommandation de 180 µg/m³ pour atteindre 190 µg/m³ et 220 µg/m³.

La préfecture de police de Paris met en place une série de mesures de restriction de la circulation en Ile-de-France.

À partir de 5h30 et jusqu'à minuit, une circulation différenciée est mise en place : seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler à l'intérieur de la petite couronne dans le périmètre de l'A86.

Vitesse abaissée

Sur les routes de la petite couronne (soit les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h. Par exemple : limitation à 110 km/h sur les autoroutes, normalement limitées à 130 km/h, et ainsi de suite jusqu'au routes normalement limitées à 80 km/h.

Ces mesures restent en place chaque jour jusqu'à la fin de l'épisode de pollution. Dans son communiqué, la préfecture de police de Paris précise avoir "demandé à ses services" d'appliquer la mesure de circulation différenciée ce dimanche "avec discernement" pour permettre l'accès aux bureaux de vote pour le second tour des élections législatives.