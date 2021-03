Covid-19 : les hôpitaux d’Île-de-France reçoivent l’ordre de déprogrammer 40% de leurs activités

L’ARS d’Île-de-France a donné l’"ordre ferme" aux établissements publics et privés de Paris et de la région de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales, afin d’augmenter le nombre de lits de réanimation.