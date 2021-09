L'Arc de Triomphe empaqueté : les cordistes déploient une immense toile sur le monument

25 000 m² de tissu recyclable sont déployés sur l'Arc de Triomphe à partir de ce dimanche selon le vœu de l'artiste Christo, mort en mai 2020. L'œuvre sera visible à partir du 18 septembre.

Après le Pont-Neuf empaqueté en 1985 ou le Reichstag de Berlin en 1995, c'est au tour de l'Arc de Triomphe de l'être. Depuis ce dimanche matin, des cordistes déploient une gigantesque toile sur le monument.

Pas moins de "25 000 mètres carrés de tissu recyclable en polypropylène argent bleuté et 3000 mètres de corde rouge de la même matière", sont étendus et recouvrent l'ensemble de l'Arc de Triomphe précise un communiqué.

Cette œuvre sera exposée du samedi 18 septembre au dimanche 3 octobre 2021, et ce pendant 16 jours.

#ChristoParis

Rendez-vous le 18 septembre pour découvrir “L’Arc de Triomphe empaqueté”, une installation temporaire des artistes @ChristoandJC !

cc @leCMN pic.twitter.com/iChjqOMW25 — Arc de triomphe (@ArcDeTriomphe) July 16, 2021

Œuvre posthume

L'œuvre a été voulue par Christo, artiste décédé à New York le 31 mai 2020. Ses équipes et celle de sa défunte épouse, Jeanne-Claude, poursuivent ce projet.

"Le Centre des monuments nationaux, qui assure au nom de l’État la conservation et l’ouverture au public de l’Arc de triomphe, se félicite de la réalisation d’un projet qui témoigne de son engagement en faveur de la création contemporaine et de la mise en valeur de l’un des monuments les plus emblématiques de Paris et de France", précise le communiqué.

Par ailleurs, ce projet monumental ne nécessite aucun financement public, il est totalement autofinancé "grâce à la vente des œuvres originales de Christo : collages, dessins de ce projet et d’autres ainsi que des maquettes, œuvres des années cinquante-soixante et des lithographies", indique le document.