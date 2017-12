Une truffe découverte à Paris sur le toit végétalisé d'un hôtel

découverte d'une truffe sauvage sur un toit de Paris

Personne n'aurait imaginé cela possible. Pourtant, aujourd'hui, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle qui l'annonce. "", précise le Muséum dans un communiqué.Le champignon noir d'environ 20 à 25 grammes avait élu domicile sur une terrasse végétalisée à quelques pas de la Tour Eiffel. "", explique Frédéric Madre, chercheur au Centre d'écologie et des sciences de la conservation (Muséum/CNRS/UMPC) et découvreur du champignon.Selon le communiqué du Muséum, cette découverte "".Isabelle Dupont et Olivier Badin nous racontent