"On est à Blaise Cendrars bien évidemment que…" : des élèves dénoncent la vétusté et les dysfonctionnements de leur lycée dans une vidéo TikTok

La vidéo est virale. Publiée mercredi sur le réseau social Tiktok, elle a déjà été vue près de 2 millions de fois. Sur un ton ironique, les élèves et leurs professeurs pointent les dysfonctionnements du lycée Blaise Cendrars à Sevran.

La Quotidienne Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez tous les jours à 16h, les sujets qui font la société locale : justice, éducation, santé ou encore famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "La Quotidienne Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, un plafond qui fuit ou encore des chaises cassées. Au lycée Blaise Cendrars de Sevran en Seine-Saint-Denis, les raisons de la colère des élèves sont multiples.

Ce vendredi matin, plusieurs dizaines d'entre eux se sont mobilisées devant l'établissement notamment avec des pancartes : "Blaise Cendrars en lutte." Dans le prolongement des manifestations des enseignants puis des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis, ils dénoncent le manque de moyens et la vétusté de leur établissement. Ils en ont même fait une vidéo virale sur les réseaux sociaux.

"On est à Blaise Cendrars bien évidemment que…"

Dans cette capsule intitulée "On est à Blaise Cendrars bien évidemment que…", les élèves et leurs professeurs énumèrent les problèmes de leur établissement. "On a voulu parler du manque de moyens dont on souffre au quotidien", explique Léa Monbaylet, élève de 1ère générale. C'est elle qui a proposé à ses camarades de tourner cette vidéo vue par près de 2 millions de personnes depuis sa publication sur TikTok ce mercredi.

Durant plus d'1 minute 30, les protagonistes égrainent les soucis. Absences non remplacées, mobilier vétuste ou encore classes surchargées, tout y passe. "L'idée c'était de dire qu'on est fiers d'être en Seine-Saint-Denis mais qu'on demande des moyens supplémentaires. C'est cela l'égalité des chances", indique Léa. "J'suis une élève à Blaise Cendrars dans le 93, évidemment qu'on a pas assez de chaises et de tables pour faire cours", énonce une de ses camarades.

"On a utilisé la répétition du 'évidemment que' car cela permet de passer par l'humour pour faire passer notre message. C'est aussi un moyen pour d'autres lycées de se reconnaître car les problèmes de moyens ne concernent pas seulement la Seine-Saint-Denis", détaille l'initiatrice de la vidéo.

Un lycée prestigieux à l'origine de l'idée

Ce slogan, ils l'ont repris d'une autre vidéo. Celle des élèves du prestigieux lycée Louis-Le-Grand à Paris. Leur version tourne en dérision les idées reçues sur les lycées prisés de la capitale. "On est à Louis-Le-Grand, bien sûr que tout le monde pense qu'on est dans la compétition alors qu'on s'en fout", y entend-on par exemple.

Pour les lycéens de Sevran, il s'agissait d'adapter le slogan à leur message. "C'est un cri du cœur qu'on lance. On est à moins de 10 kilomètres de Louis-Le-Grand, et pourtant, notre situation est bien plus préoccupante. On demande des remplaçants pour les professeurs absents, assez de mobilier pour toutes les classes. On est contre les réformes du 'Choc des Savoirs' qui vont davantage creuser les inégalités", selon Fatma Gasni, élève en première.

Plan d'urgence pour l'Education dans le 93

Avec les enseignants et parents d'élèves, les lycéens de Blaise Cendrars demandent un "plan d'urgence pour l'éducation dans le 93." Ils demandent la création de plus de 2 000 postes d'enseignants et la limitation du nombre d'élèves par classes à 20. "Dans certaines de nos classes, nous sommes plus de 30, c'est ingérable pour nos enseignants qui ne peuvent pas prendre de temps pour chaque élève", note Léa.

Leurs revendications s'appuient sur les résultats d'un questionnaire mené dans l'ensemble du département. Selon ces chiffres, des problèmes d'hygiène, d'isolation et de manque de matériel ont été relevés dans plus de la moitié des établissements participants. "Cela creuse les inégalités, on a envie de s'en sortir, car on est fiers de notre département et de son école publique, mais on a besoin d'aide de l'Etat pour avancer", dénonce Léa.

Les élèves l'assurent, le principe de la vidéo n'était pas de mettre en cause le travail des agents d'entretien du lycée. "Nous visons plus haut, ce sont les décisionnaires politiques que nous voulons interpeller", indique Léa. Ils entendent bien continuer leurs actions "tant que [leurs] revendications ne seront pas entendues".