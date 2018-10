Créteil : “Tu me mets présent”... Un lycéen braque une professeure avec une arme à air comprimé

Arme à air comprimé

Quand vous faites face à une situation de ce type, c'est difficile de savoir comment réagir.

Une plainte déposée

Depuis vendredi, la vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune homme pointer ce qui ressemble à une arme à feu sur une adulte, dans une salle de classe."Tournez votre tête", l'entend-on dire à l'enseignante, assise devant une table. Quelques secondes plus tard, sur un autre plan de cette même scène, le lycéen s'est rapproché de la professeure et lui intime un ordre, le pistolet pointé à quelques centimètres de la tête. "Tu me mets absent", lui dit-il, avant de se reprendre : "Tu me mets présent." Pendant ce temps, un autre jeune homme fait deux doigts d'honneur à la caméra.Depuis vendredi, la vidéo de 19 secondes avait été vueet partagée plusieurs centaines de fois sur Twitter, samedi matin. La scène a été filmée dans les murs du, un établissement polyvalent de Créteil, dans le Val-de-Marne, confirme, du syndicat SNEP FSU 94, qui parle de "faits extrêmement graves", mais de "faits isolés". C'est lors d'un cours de première professionnelle, en "prévention santé environnement", que la vidéo a été faite.Sur la vidéo, la professeur braquée par cette arme réagit calmement. "Quand vous faites face à une situation de ce type, c'est difficile de savoir comment réagir. Il ne faut pas que la situation s'emballe", explique, qui précise que le lycée Edouard-Branly, dans lequel il enseigne, reste "normalement tranquille". "Ce sont même des élèves qui nous ont prévenus de cet incident", ajoute-t-il.Une enquête de police a été ouverte, et deux lycéens, qui apparaissent à l'image, interpellés. L'arme employée sur la vidéo était, en réalité, à air comprimé."Toutes les procédures sont lancées", explique l'enseignant, qui confirme que l'affaire n'en restera pas là. Une plainte a été déposée, et des mesures disciplinaires ont été prises contre les élèves concernés.