Val d'Oise - Lynchage d'un jeune par une bande à Garges-lès-Gonesse

L'agression s'est produite à Garges-lès-Gonesse, en bas de cet immeuble. / © Aude Blacher - France 3 Île-de-France

© Aude Blacher - France 3 Île-de-France

L'agression a été filmée par un riverain qui tente vainement de faire partir les agresseurs. On voit un jeune homme (de 17 ans) se faire rouer de coups en bas d'un immeuble de Garges-lès-Gonesse. Caché sous une voiture, il est tiré puis tabassé par des jeunes munis de crosses de hockey ou de barres de fer.Le pronostic vital de la victime, Ammari O, n'est pas engagé. Mais il a quand-même reçu 67 points de suture au niveau de la tête, révèle Le Parisien L'accrochage a opposé une cinquantaine, voire une centaine de personnes et pourrait trouver son origine dans l'opposition entre des jeunes du quartier de la Muette et d'autres de la commune de Paris. Une escalade dans la violence, cette fois-ci, des armes de poing ont été vues. Les rixes qui se sont multipliées ses derniers jours. Trois personnes, dont deux mineurs, tous résidents sur Garges-lès-Gonesse ont été placées en garde à vue.Une enquête a été ouverte par le parquet de Pontoise à leur encontre pour homicide involontaire, violences volontaires aggravées et attroupement armé.Selon nos informations, la victime scolarisée au lycée Simone de Beauvoir de la commune, pourrait être spécifiquement visée. La veille, une bande armée de béquilles et barres de métal avait tenté de s'introduire dans l'établissement.