Yvelines – Déjà 16.000 euros récoltés pour le fan de Lego cambriolé

Voici la création qui était prévue pour cette fin d'Octobre... pic.twitter.com/i6tM7fx7D2 — republicattak (@republicattak) 5 octobre 2018

Un vol mystérieux

Cambriolage chez Republicattak : La communauté LEGO se mobilise https://t.co/rLuSHU6vmr pic.twitter.com/cTgbaN353F — Natbricks (@Natbricks) 7 octobre 2018

Appel à la solidarité

Je mets à jour une liste de @LEGO_Group volés, si jamais vous voyez quelque chose de suspect par un vendeur, s'il vous plait contactez moi. https://t.co/L1XBMJ0zpZ — republicattak (@republicattak) 5 octobre 2018

Très ému dans une vidéo, il raconte : "Cela représente 14 ans de collection". Louis, alias Republicattak , décrit le cambriolage qu'il a subi début octobre chez lui, à Goussainville dans les Yvelines.Le jeune homme est un fan de Star Wars. Il collectionne et reconstitue des scènes de sa saga préférée à l'aide de Lego. Il est suivi par près de 20.000 personne sur Youtube , et certaines de ses vidéos sont vues par des dizaines de milliers de personnes.Quelles motivations sont derrière ce cambriolage ? Dans sa vidéo, il affirme que la vitre de sa voiture a été brisée et que sa collection de Lego a été volée mais aussi saccagée. "Ils sont venus spécifiquement pour les Lego. Aucun appareil électronique n'a été volé. Ils sont passés devant, il y avait un tout nouvel ordinateur, et ne l'ont pas pris."Une vengeance ou une jalousie dans la communauté du Lego pourrait être à l'origine du vol. De plus, comme le relève un internaute : "Il n'y a aucune traçabilité sur le Lego". Le butin volé, estimé à 16.000 euros par Louis, pourrait donc être facilement revendu, d'autant qu'il contient des pièces rares.Sa vidéo annonçant la fin de sa passion a été relayée et déjà vue plus de 600.000 fois en 4 jours. Un de ses amis également blogueur, MandR , a lui organisé une collecte qui a permis de récolter 18.000 dollars (près de 16.000 euros). Un site français prévient que l'argent n'est pour l'instant pas remis directement auprès de Louis mais les deux étant proches, la somme devrait bien lui être reversée.Des appels à surveiller les sites de revente comme bricklink ont aussi été diffusés. Pour identifier les pièces, Republicattak a mis en ligne les références Enfin, une enquête a été confiée aux autorités compétentes.