Hellfest 2020 : 5 minutes pour acheter un Pass trois jours (mais tout le monde n'a pas eu cette chance)

C'est quoi cette merde sérieux @hellfestopenair #hellfest tu valide ton panier et boom tu reste bloqué sur un écran de merde et retour file d'attente vous etes sérieux ? pic.twitter.com/yBRuF52OLe — John Bgood (@johnbgood84) October 9, 2019

Les pass 3 jours classiques sont épuisés, il reste une poignée de formule Pass 3 jours + Bus / Trains pour ceux qui souhaitent profiter de l'offre "transport" ! pic.twitter.com/J2VDhZo3nw — Hellfest Productions (@hellfestopenair) October 9, 2019

L'an passé, les 55 000 places pour le Hellfest s'étaient envolées en 2 heures, alors forcément la pression est montée doucement ce mercredi à l'approche des douze coups de midi.Petit check-up : mon nom, mon prénom, ma date de naissance, oui j'ai tout en tête... adresse ok, numéro de téléphone ok, adresse mail ok. Connexion sur le site ok. Carte bancaire posée sur la table.Connexion sur le site du Hellfest. Un compte à rebours... Midi pétante : la page se met à jour automatiquement : je suis 1 260e dans la file d'attente. "Surtout ne pas rafraîchir, surtout ne pas rafraîchir, surtout ne pas rafraîchir"....Le décompte s'égrène rapidement : 768, 543, 12 et enfin 1 ! Mais pourquoi ce 1 reste si longtemps affiché, y'a un bug ? ("Surtout ne pas rafraîchir, surtout ne pas rafraîchir, surtout ne pas rafraîchir"...)Et voilà c'est enfin à moi, j'entre toutes mes coordonnées avec fébrilité et bingo ! "Votre paiement est validé" me dit-on !Il m'aura fallu exactement 4 minutes et 46 secondes pour procéder. Plutôt facile mais reconnaissons que tout le monde n'a pas eu cette chance, maudite Erreur 500..."Tu valides ton panier et boom", John Bgood en mode "bad mood".Sûr que cette édition 2020 va encore en laisser quelques uns sur le carreau. l'an passé, les 55 000 pass Trois jours s'étaient vendus en à peine 2 heures.Restent les sites de revente. Hellfest n'en reconnait qu'un d'officiel, celui de Ticketswap. Il faut dire que pour l'édition 2019, les billets s'étaient vendus à prix d'or sur des sites parallèles.286, 352, jusqu'à 440 euros, on était bien loin du prix originel de 215 euros pour un Pass 3 Jours vendu sur le site du Hellfest.En ce début de mercredi après-midi, l'équipe du Hellfest annonçait qu'il reste simplement des Pass trois jours + Bus/Trains "pour ceux qui souhaitent profiter de l'offre transport".