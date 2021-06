DIRECT. Affaire Troadec à Nantes : au 3e jour du procès, l'examen de la personnalité des victimes

Les audiences reprennent ce jeudi 24 juin aux assises de Loire-Atlantique à Nantes pour une journée consacrée à l’examen des personnalités des victimes.

Joviale et spontanée

À la barre, l’enquêtrice de personnalité commence par le parcours de Brigitte Troadec, née Soliveres.

Brigitte est née à Landerneau, d’un père menuisier, et d’une mère au foyer. Elle a vécu une enfance heureuse. "On faisait du vélo, des cabanes, on jouait à la poupée" décrit sa sœur a l’enquêtrice de personnalité.

À 24 ans, elle obtient son concours de la fonction publique et obtient un poste à La Courneuve. Ce sera ensuite une mutation à Nantes, puis Blain.

Elle rencontre Pascal Troadec en discothèque. Il la suit à Paris. Les sœurs de Brigitte se souviennent de leur mariage, "un beau mariage".



Au travail, elle est discrète, pressée de rentrer chez elle. Elle ne participe pas aux pots et au repas entre collègues. Mais elle est joviale et spontanée.



Son chef de service disait d'elle qu’elle allait harmonieusement sur ses 50 ans. Brigitte Troadec semblait heureuse.



Dans sa famille comme au travail, elle était perçue comme organisée, sachant prendre des décisions.

Doux, jovial, heureux en famille

Pascal Troadec est né à Brest, un enfant désiré, le premier enfant du couple. Avec Lydie, ils ont 16 mois d’écart. La mère déclare "Mon mari ne voulait pas d’un deuxième enfant, il m’en a voulu toute sa vie".



À l’école, Pascal Troadec est turbulent, peu intéressé, il a du mal avec les apprentissages. À 20 ans, il passe un CAP électricité. Il vend des légumes avec son père que les marchés, travaille un peu comme plâtrier.

Pascal Troadec est embauché par l’entreprise Ar Lux, où il est décrit comme soucieux du travail bien fait, presque maniaque, ne créant pas de liens avec ses collègues. L’un d’eux ne savait pas qu’il avait des enfants.



Au travail, il était isolé, mangeait souvent seul, ne parlait pas du tout de sa famille.

En dehors du travail et de sa famille, il avait peu d’amis. Il est décrit comme un voisin assez froid.



Les relations entre Pascal Troadec et sa mère se sont dégradées après le décès de son père, en 2009. Sa mère parlait de lui comme si elle n’avait plus de fils.



En 2016, lors du barbecue annuel du 15 aout, une cousine se souvient de la violente altercation entre Pascal Troadec et son beau-frère.



Pascal Troadec était décrit comme doux, jovial, heureux en famille. Décrit comme timide et renfermé dans d’autres environnements. Sa belle-famille le trouvait effacé : "Il se mettait toujours derrière Brigitte".

"Il me donnait des ordres"

À la barre, Lydie Troadec confirme le portrait qui vient d’être dressé. "Brigitte était obligée de prendre toutes les décisions, mon frère ne savait même pas faire un chèque".



Par contre, selon elle, après le décès de leur père, Pascal Troadec avait essayé de se positionner comme patriarche. "Il me donnait des ordres".



Lydie Troadec regrette le fait que son frère ne l’appelait pas beaucoup alors qu’elle luttait contre un cancer.

"Ils ont des profils de tueur ? Vous pensez qu’ils auraient pu engager des tueurs à gage ?", "Non, ils voulaient nuire mais pas tuer". Lydie Troadec revient sur les appels de Brigitte s’inquiétant pour leur fils. "Ils disaient que j’étais une mauvaise maman".

"Je ne sais pas où ils trouvent le fric"

Hubert Caouissin s’exprime à son tour sur la personnalité de son beau-frère : "A partir de 2009, il se comportait en patriarche, parlait de manière très autoritaire".



Selon lui, c’est la mère de Pascal et Brigitte Troadec, Renée, qui régulièrement s’interrogeait sur le train de vie, elle disait "Je ne sais pas où ils trouvent le fric".



Lors de l’enquête de personnalité, Renée Troadec n’a rien dit de positif sur son fils, Pascal. Les avocats des parties civiles pointent l’absence de mots d’affection. Ses tantes décrivent pourtant Pascal comme un petit garçon aimant et chaleureux

Dans cette enquête de personnalité, Renée Troadec dit qu’elle ne voyait plus son fils depuis 2011, sans en exprimer le moindre regret.

Maître Larvor, avocat d’Hubert Caouissin, revient sur les relations de voisinage. Pascal Troadec ne supportait pas le bruit, les crémaillères de ses voisins. Dans un courrier, l’un d’eux menace Pascal Troadec de porter plainte pour harcèlement.

Le tribunal entame l’enquête de personnalité de Charlotte et Sébastien.

"Un enfant désiré"

Sébastien Troadec est né en région parisienne, quand ses parents vivaient à Bondy. "Une grossesse souhaitée et un enfant désiré" dit une tante.



Il s’entend bien avec sa sœur. À l’école, Sébastien est un bon élève qui s'ententd également bien avec les autres. Mais au collège, l’acné lui donne des complexes, il s’isole, les autres élèves se moquent de lui. Ces moqueries se porusuivent au lycée. C'est un élève très discret.



En 2013, il poste un message sur les réseaux sociaux, menaçant d’une tuerie.

Il est condamné à une réparation pénale pour mineur et rencontre un psychologue.

Sébastien s’épanouit en BTS, il est heureux dans sa vie d’étudiant. Réservé au début, il devient de plus en plus enjoué. Il fait deux à trois soirées par semaine. Ses résultats baissent, en lien avec une consommation de tabac et de shit en fin de première année

Ses parents ne viennent pas le voir, il rentre peu chez lui. Il dit avoir peur de laisser sa sœur seule avec ses parents.

Sébastien Troadec est décrit par ses amis comme jovial, sérieux, dynamique, blagueur et sympathique.

"Leur père ne les regardait pas et ne leur parlait pas"

Charlotte Troadec est née le 29 juin 1998, à Blain. Sa naissance est attendue avec impatience. Sébastien, 2 ans, est content d’avoir une sœur.



Charlotte est à l’aise avec ses deux parents. Elle est gaie et fait du vélo.

Une cousine témoigne cependant, "quand Charlotte et Sébastien étaient petits, c’est eux qui allaient vers leur père. Leur père ne les regardait pas et ne leur parlait pas".



Hubert Caouissin est accusé de "meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime" et "atteinte à l'intégrité de cadavres". Lydie Troadec, son ex compagne, comparaît pour "recel de cadavres" et "modification des preuves d'un crime".



Lydie Troadec a décrit mardi à la barre le contexte d'une haine familiale ancienne et mystérieuse entre elle et son frère Pascal, au premier jour du procès du quadruple meurtre de la famille.

Mercredi, c'est la vie d'Hubert Caouissin qui a été examinée. "Compulsif", "obsessionnel" et volontiers paranoïaque, Caouissin, toujours "ancré dans le passé" et convaincu de l'existence du "magot" qui l'a conduit au quadruple meurtre de la famille Troadec.

Le procès des deux accusés se tient aux assises de Loire-Atlantique à Nantes jusqu'au 9 juillet prochain.